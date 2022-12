14 millions de projets au budget 2023 à Éghezée : « extraordinaire » ou « extravagant », c’est selon...

Les moyens de ses ambitions ?

Précisément, voilà un premier élément qui interpelle la minorité : aura-t-on en 2023 les moyens de ces ambitions-là, revues à la hausse ? D’autant que, relève d’abord Frédéric Rouxhet, pour les IC, le collège compte sur 2 millions€ de rentrées inattendues en 2023 : "Ça suscite des craintes pour 2024, car ces montants ne seront plus là." L’échevin des Finances, Michel Dubuisson, est confiant : "Ces sommes viennent d’une hausse de l’Impôt sur les Personnes Physiques, ça va continuer." C’est que, analyse-t-il, la commune d’Éghezée est fort prisée au niveaau immobilier, la pression foncière y est forte. L’arrivée de nouveaux habitants génère de nouveaux revenus issus de la fiscalité. Même si, bien sûr, cela implique aussi des dépenses pour assurer les services aux citoyens. Là encore, les IC attendent la majorité au tournant. Véronique Petit-Lambin questionne ainsi les choix d’investissements : "Vous négligez le patrimoine et les églises, où vous n’intervenez que quand la siuation est catastrophique. Vous privilégiez l’aménagement de parkings, alors que eux ne risquent pas de se dégrader de la même manière."

Mais les critiques les plus acides des Intérêts Communaux viennent d’Isabelle Joiret avec une métaphore météorologique : "Il y a une semaine, la Commune était dans le brouillard, mais avec votre budget, il est loin de se dissiper ce brouillard." Elle ne voit pas clair dans la stratégie d’EPV : "Votre extraordinaire est carrément extravagant, surréaliste, hors-norme." Elle en dénonce le mode fourre-tout. On y trouverait un peu de tout faute d’une vision de ce qu’on veut vraiment. Et de citer le projet de piscine : "C’était un des points de votre programme électoral et on n’en parle plus. Pourtant, en principe, c’est sur base de votre programme que les citoyens vous ont élus...en principe."

Une commune privilégiée, oui mais...

L’ironie pique le bourgmestre, qui lui non plus ne voit pas clair dans le propos de la conseillère et des IC dans leur ensemble : "Vos interventions sont contradictoires." D’un côté, relève Rudy Delhaise, on lui reproche de trop gros investissements, pas prudents en temps de crise notamment énergétique. D’un autre on regrette de ne pas avoir de piscine, cependant qu’on en connaît les coûts de fonctionnement imporants. L’échevin des finances dit avoir été "castrateur" dans la conception du budget, sabrant dans ce qui n’était pas réaliste : "Et ma castration à moi, c’est de renoncer à la piscine, avoue Rudy Delhaise. Gouverner, c’est renoncer..." Et Michel Dubuisson d’insister encore, incitant la conseillère Joiret à "sortir d’Éghezée". "Allez voir dans les communes voisines, on nous envie. À Éghezée, il fait bon vivre. Ça fait 17 ans qu’on n’a pas augmenté les taxes et, à l’époque où on l’a fait, c’est un échevin IC qui était aux commandes."

Le ton est plus consensuel du côté des Écolos de Pontien Kabongo et de Patricia Brabant (PS), mais la perplexité est la même : "Vous n’avez pas de maîtrise sur une série d’éléments exogènes. Qui peut prédire quel impact les crises vont avoir sur les finances des citoyens ? Oui, nous sommes dans une commune privilégiée, mais le restera-t-elle ?"