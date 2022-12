Yvoir: plusieurs vols dans des abris de jardin

Chaque année, la période hivernale montre une augmentation des cambriolages en soirée et durant la nuit. Ce mercredi, la zone de police Haute-Meuse appelle à la vigilance. Ses services ont notamment constaté plusieurs vols dans des abris de jardin dans le centre d’Yvoir, ces derniers jours. "Nous vous conseillons de bien verrouiller vos abris et si possible de placer de l’éclairage sur détecteur. N’hésitez pas à nous signaler tous les faits pour nous permettre d’au mieux orienter nos équipes et nos enquêtes. Nous vous rappelons que nous pouvons toujours vous donner des conseils gratuits et personnalisés en vue de la sécurisation de votre habitation. N’hésitez pas à prendre contact avec notre service de prévention vol", précise la zone.