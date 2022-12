Viva for Life: 1 000 cougnous en… 30 minutes

Une formalité

On sait que, pour les Andennais, les cougnous, c’est sacré ! Pour preuve, la tradition des trairies, vieille de 200 ans et qui permet de gagner des cougnous avec un jeu de cartes, est toujours bien vivace. De plus, pour l’occasion, le traditionnel marché de Noël a été prolongé d’un jour. Il n’est donc pas étonnant que Fanny Jandrain, épaulée par le service Festivité de la Ville, ait plié le défi en 30 minutes dans l’allégresse générale ! La Ville d’Andenne a donc offert un chèque de 3 000 € à Viva for Life.

Une pluie de chèques

De nombreux chèques sont ensuite été remis au stand de Viva for Life dressé sur la place des Tilleuls. Par différentes actions, des associations, des écoles, des clubs, des bénévoles ont apporté leur contribution à l’opération.

En ces temps difficiles, notamment à cause de la crise énergétique, il est heureux de constater que la solidarité est encore bien présente au sein de la population.