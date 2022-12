Un subside d'1,3 million pour développer la ligne du chemin de fer du Bocq

Actuellement, la circulation des trains n’est possible qu’entre Ciney et Evrehaille-Bauche. Mais dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, le gouvernement a accordé 1,3 million€ pour la pérennisation de la ligne. Grâce à ce subside, l’ASBL Patrimoine Ferroviaire et Tourisme (PFT) qui exploite depuis 1992 la ligne du Chemin de Fer du Bocq va pouvoir remettre en service la gare d’Evrehailles-Bauche et lancer les travaux de prolongement des voies ferroviaires entre Evrehaille-Bauche et Yvoir village.

"Ce tronçon est inutilisé depuis 1960. Il a besoin d’une reconstruction de A à Z. Une société sera bientôt désignée pour la réalisation de ces travaux. Pour ceux qui concernent la gare, l’objectif est d’en faire une partie nous-mêmes", explique Jean-pierre Désirant, administrateur de l’ASBL.

Ce subside permettra également la réalisation de travaux en gare de Spontin, point de départ de tous les événements. "Une mise en double voie totale de la ligne à cet endroit et l’agrandissement d’un local qui nous permettra de travailler plus efficacement sur nos machines." Enfin, il est aussi prévu d’installer une plaque tournante en gare de Ciney afin de pouvoir faire pivoter les locomotives.

Tous ces travaux devraient être clôturés dans un délai de trois à six ans.