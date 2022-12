Un siècle de clichés en Afrique centrale

Jusqu’au 19 décembre, les Archives de l’État de Namur accueillent l’exposition "L’Afrique Centrale dans l’objectif: cent ans de regards subjectifs". L’occasion de découvrir un large panorama d’images qui illustrent tant la vie quotidienne que la faune et la flore de cette vaste région, soumise jadis aux aléas de la colonisation. Le tout à travers l’objectif de cinq photographes, répartis à différentes périodes clés du siècle écoulé en terre africaine. "En plus d’avoir des personnalités différentes, ces photographes remplissent les cases de la chronologie, que ce soit l’entre-deux-guerres et les années 50 jusqu’à 2020", détaille François Poncelet, directeur et conservateur du MusAfrica. À ces clichés, s’ajoutent aussi une série d’objets et de documents permettant de contextualiser ces représentations parfois erronées de l’Afrique d’antan.