Namur: trois ans de prison pour trafic de cocaïne et d'héroïne

Le prévenu faisait partie d’une filière hollandaise. "Il explique qu’il y avait un numéro central et plusieurs vendeurs. Il recevait de la marchandise déjà emballée et devait remettre l’argent engrangé. Il y avait une répartition des rôles. Il faisait partie d’un groupe structuré et apte à agir au moment propice." La défense avait plaidé un sursis simple, ce qui n’a pas été retenu.