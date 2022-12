Les Isnes (Gembloux) : un trou de 10 mètres de profondeur dans un champ

La police a été prévenue vers 23 heures mercredi soir. Un trou béant de 3 mètres de circonférence et de 10 mètres de profondeur venait d’être constaté sur le terrain d’un privé, rue du Raitit, non loin de la rue de la Sablonnière, aux Isnes (Gembloux). La cause de l’effondrement est inconnue. Dans la foulée les pompiers sont intervenus, mais il n’y avait rien à faire. Vers minuit et demi, la police a fermé la route.