Le concert de Noël des Chevaliers d'Aulne, toujours très apprécié à Thuin

Après un passage à l’espace De Cooman de Montigny-le-Tilleul, c’est désormais en l’église du Christ-Roi du quartier des Waibes que les membres de la Confrérie et leurs sympathisants viennent écouter l’Ensemble instrumental à vent de l’académie de musique de Thuin. Placé sous la direction de Christian Durieux, cet orchestre composé essentiellement de jeunes musiciens encadrés de quelques-uns plus chevronnés, a su enthousiasmer le nombreux public venu les écouter.

L’ensemble a interprété avec chaleur un programme composé de deux parties parmi lesquelles figuraient notamment des pièces telles que Lullaby for Chrismas (Feldstein et Clarck), A Home alone Chrismas (John William), Feliz Navidad (Jose Feliciano) tandis que deux jeunes solistes (Florian Desmet au cor et Vincent Wuillaume à la flûte) ont séduit le public par leur interprétation respective de White Christmas et Chrismas Time is here.

La soirée s’est terminée autour d’une dégustation des bières de l’Abbaye.