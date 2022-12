En décembre 2021, Philippe Lambot, 62 ans et échevin issu du groupe Oxygène, décède des suites d’une longue maladie. La bien triste nouvelle provoque bien sûr beaucoup d’émoi à Mettet. Mais également des remous politiques au sein de la Commune durant le mois de janvier. Bien tristes eux aussi, mais plutôt dans le sens "pathétique" du terme.

En effet, le bourgmestre Yves Delforge (ICAP) refuse de céder le poste d’échevin ou la présidence du CPAS au suppléant de Philippe Lambot chez Oxygène, Laurent Servais. Considèrent ce dernier comme trop peu expérimenté, le mayeur lui demande, ainsi qu’à son groupe, de se contenter d’un poste de conseiller communal ou de l’Action Sociale. Yves Delforge dit aussi qu’à part Philippe Lambot, les membres de son groupe n’ont pas travaillé beaucoup durant la première partie du mandat. Vexé et ne voulant pas d’un poste de conseiller de la majorité où il aurait peu de marge de manœuvre et de leviers d’actions, Laurent Servais démissionne et son groupe décide que son remplaçant, Pascal Bordigoni, siégera dans l’opposition d’où il aura les coudées franches pour exprimer ses opinions.

Conséquence de tout cela, l’échevinat de Philippe Lambot est récupéré par… Robert Joly, de la liste Rops. Tout cela est scellé dans un nouveau pacte de majorité voté le 21 janvier. Et ce retour dans l’exécutif du vieux briscard de la politique n’est pas sans susciter des commentaires courroucés dans les rangs de la minorité. "Trahison", "opportunisme" entend-on notamment dans les rangs socialistes, de la bouche… d’anciens colistiers de Robert Joly. Colistiers avant que la liste Rops n’implose. C’était en 2018, au moment de la négociation du premier pacte de majorité d’une législature qui, à Mettet, n’est décidément pas de tout repos. Au point qu’on se demande quel lapin les élus djobins vont sortir de leur chapeau en 2023…

Le chiffre

00 heures de peine de travail : c’est la condamnation prononcée au tribunal correctionnel à l’encontre de deux "spectateurs" des violences subies par Dorian, un jeune fossois, séquestré et torturé durant une nuit en 2019

La phrase

"J’ai très mal à mon libéralisme. Le seul parti qui représente le solidarisme qui m’est cher, c’est Défi" Daniel Soudant (Châtelet), conseiller communal, au moment de quitter les rangs du MR pour ceux de DéFI

Drame de la pauvreté, le 11 janvier: Vincent, SDF depuis 8 ans, est mort de froid alors qu’il passait la nuit dans un abribus non loin de la gare de Namur. Quelques jours plus tard, des Namurois se lui rendent hommage devant l’immeuble où il avait l’habitude de se réfugier, rue des Carmes, avant qu’il ne soit inaccessible, en raison de travaux... ©EdA

Un 100e Night & day

29 ans après l’ouverture du premier magasin Night & Day rue de Bruxelles à Namur, l’entreprise fondée par Philippe Clinet, Vincent Dardenne et Jérôme Giraud, inaugure son 100e établissement à Binche.

dix ans de prison requis au spiroudôme Pour respecter les mesures sanitaires et avec 50 prévenus dans le dossier, un procès pour une vaste fraude automobile est délocalisé au Spiroudôme de Charleroi. Le 5 janvier, le parquet requiert des peines allant jusqu’à 10 ans de prison.

Le kiosque de Fosses au conseil d’état

La Commune de Fosses a décidé de déclasser pour le démolir le kiosque de la place du Marché, pour des raisons de sécurité : délabré, il devenait dangereux. L’ASBL Historia, qui défend le patrimoine local, attaque la Ville au conseil d’État, lui reprochant d’avoir laissé ce patrimoine se dégrader, par manque d’entretien.

Une maison défoncée et un fort chabrol

Dans la rubrique faits divers, le mois de janvier est marqué par un accident spectaculaire le lundi 4 janvier : une voirure défonce une maison à Auvelais, rue de Falisolle. L’habitation risquant de s’effondrer, la rue est fermée à la circulation pendant plusieurs jours. Le vendredi 8, un homme se retranché dans son domicile à Châtelineau menace de se faire exploser avec des grenades. Le quartier est bouclé, il est interpellé mais c’était une fausse alerte. Il n’était pas armé.