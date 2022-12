- ©eda

C’est le seul constructeur de bateaux du pays et son carnet de commandes n’a plus été aussi rempli depuis des années. Et pourtant, le 28 janvier 2022, la société Meuse et Sambre est déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Namur. Fondée en 1906 et basée à Seilles, elle emploie une septantaine de personnes aux ports de Beez (Namur), de l’Île Monsin (Liège) et Pont-de-Loup (Aiseau-Presles). Autant d’emplois menacés par le dépôt de bilan. Le patron de la société explique la situation par un manque de soutien bancaire. Il a donc des commandes pour plus de 10 millions, dont deux bateaux passagers à destination de la région d’Auvergne-Rhônes-Alpes pour plus de 6 millions€. Mais pour les honorer il a besoin de liquidités importantes. Pour le projet français, par exemple, il lui faut une garantie bancaire de 540.000€, qui lui est refusée. Le manque de trésorerie le met dans l’impasse.

Un curateur est désigné et, dans un premier temps, une vingtaine de travailleurs sont conservés pour maintenir l’activité. Divers candidats repreneurs se manifestent. Un seul, belge, émerge finalement.

Actuellement, le site liégeois de l’Île Monsin, spécialisé dans la réparation de navires, a redémarré. Il emploie une dizaine de personnes. "Sur les 63 travailleurs intégrés à la cellule de reconversion au moment de la faillite 41 ont retrouvé une place", indique Catherine Margraff, permanente syndicale CSC. Et les installations namuroises ? Une reprise d’activité est aussi envisagée mais s’est heurtée à des difficultés liées à la reprise de concession du port et aux responsabilités environnementales. En novembre, le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, indiquait que le dossier évoluait positivement. On serait proche d’une issue et d’une relance, début 2023

Le chiffre: 33

Dominique Van Roy (Éghezée), annonce la fin de sa carrière politique après 33 ans au pouvoir: 15 comme échevin et 18 comme bourgmestre

La phrase

"Si j’avais fait une voix de plus, j’aurais probablement été jusqu’au bout de mon mandat" Baudouin Sohier (cdH-Namur), cédant son échevinat à Charlotte Bazelaire, à mi-mandat

L’image

Drame de la pauvreté, le 11 janvier: Vincent, SDF depuis 8 ans, est mort de froid alors qu’il passait la nuit dans un abribus non loin de la gare de Namur. Quelques jours plus tard, des Namurois lui rendent hommage devant l’immeuble où il avait l’habitude de se réfugier, rue des Carmes, avant que ledit immeuble ne soit inaccessible, en raison de travaux… ©ÉdA

En bref

Un 100e Night & day

29 ans après l’ouverture du premier magasin Night & Day rue de Bruxelles à Namur, l’entreprise fondée par Philippe Clinet, Vincent Dardenne et Jérôme Giraud, inaugure son 100e établissement, à Binche.

241 animaux en détresse sauvés

Jeudi 13 janvier, la police de Namur et les agents du bien-être animal interviennent dans un élevage illégal à Namur: 213 lapins et 38 cobayes destinés à la vente, entassés dans des clapiers de fortune et maltraités, sont saisis et placés dans des refuges.

L’église devient La Nef

Le 26 janvier, La Nef accueille son premier spectacle. Désacralisée en 2004, l’ancienne église Notre-Dame d’Harscamp, rue Saint-Nicolas, a terminé sa mue en pôle culturel phare namurois.

De nouveaux murs pour Carlier Bois

Etape importante pour l’entreprise quasi nonagénaire Carlier Bois: elle quitte ses installations historiques de l’avenue Albert 1er pour une nouvelle implantation sur 4 hectares au zoning Écolys, à Suarlée. Un investissement de 17 millions€.

Les routes deux fois meurtrières

Les routes namuroises ont tué deux fois en janvier: le lundi 17, un piéton circulant sur la route Gedinne-Beauraing est fauché par un véhicule. La victime est un réfugié du centre Fédasil de Pondrôme ; le mardi 25, un homme de 35 ans est lui percuté sur l’autoroute E42 alors qu’il était sorti de son véhicule.