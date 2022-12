La reprise du chantier naval en bonne voie

Quelque deux ans après cette faillite, le dossier de reprise vient de connaître une évolution positive.

Si, dans un premier temps, un curateur avait pris en main ce dossier complexe, en mai dernier, un repreneur, qualifié de sérieux, s’était manifesté pour les sites de Seilles et de Monsin, et une convention de négociation exclusive avait même été signée. L’acquéreur potentiel souhaitant toutefois obtenir la garantie qu’il ne devrait pas s’exposer à des coûts additionnels liés à la pollution des sols qui ne serait pas de sa responsabilité.

Interrogé à ce propos, par le député Stéphane Hazée (Écolo), Willy Borsus, le ministre MR de l’Économie, avait reconnu que cette préoccupation était légitime dans le chef du candidat acquéreur et avait annoncé que des propositions visant à soulever et à résoudre cet obstacle se trouvaient sur la table du gouvernement wallon.

Des garanties du gouvernement wallon

Pour être complet, on précisera encore que le candidat acquéreur ne voulait pas non plus prendre seul à sa charge les études pour quantifier l’ampleur et les coûts éventuels liés à la pollution des sols.

Afin de sortir de cette impasse, et pouvoir maintenir en Wallonie les emplois, les compétences et les outils, mais aussi développer une activité innovante liée au verdissement de la motorisation fluviale, le gouvernement wallon a accepté de prendre en charge une partie des frais des études d’orientation visant à déterminer le niveau de pollution des deux sites susmentionnés.

Il y a quelques jours, à la suite d’une question écrite du député Hazée, le ministre Borsus a déclaré que le dossier évoluait positivement. Le candidat acquéreur a d’ailleurs été avisé que la Région wallonne prendrait à sa charge les éventuels coûts de dépollution, dans le cas où celle-ci serait avérée après l’étude d’orientation et que la curatelle ne saurait les assumer. Un accord a aussi été obtenu, avec le Port autonome de Namur (PAN), la SOGEPA (Société wallonne de gestion et de participations) et l’acquéreur, pour partager, à concurrence d’un tiers chacun, les frais des études d’orientation. Le Port autonome de Liège (PAL) ne s’étant pas encore prononcé, en ce qui concerne le site de Monsin. Le PAN a également octroyé, pour le site de Seilles, une sous-concession à l’acquéreur. Willy Borsus a encore précisé que la holding faîtière, qui chapeautera les deux sociétés qui reprendront les sites, a été créée et que les deux sociétés d’exploitation, qui seront actives sur les deux sites, sont en voie de création. Enfin, on a aussi appris que l’acquéreur avait déjà engagé six ouvriers sur les nouvelles sociétés en création, et avait repris trois cadres au sein de la holding faîtière.

La problématique liée à la pollution étant résolue, a conclu le ministre de l’Economie, l’acquéreur peut désormais se concentrer pleinement sur la faisabilité de son projet de reprise et les négociations avec les différentes parties prenantes.