La mer commence ici, chez nous

Cela fait tout de même 2 700 km de berges à parcourir et surtout à surveiller. Car là se trouve l’essentiel de sa mission, prolongée pour trois ans ce mercredi, par une signature de reconduction. Symbolique, car tout est OK, les projets soumis à la Région wallonne ont été validés par cette dernière. Elle apporte deux tiers des moyens (400 000€ par an) qui permettent de salarier six équivalents temps plein, basés à la maison administrative provinciale (Salzinnes), la Province de Namur étant un partenaire historique. La Province de Hainaut en est un autre plus modeste, car deux entités du ressort hennuyer font partie de ce contrat: Momignies et Chimay. Au total, on compte 27 communes partenaires. Sans compter de nombreuses associations, des pêcheurs aux naturalistes en passant par celles qui défendent le patrimoine paysager.

1 000 km à pied

Une usine à gaz parmi les autres, le contrat de rivière Haute-Meuse ? Non, son utilité est avérée. Lors du précédent contrat de trois ans, explique son coordinateur Frédéric Mouchet, "on a parcouru 1 000 km à pied pour dénombrer les points noirs". En bord des cours d’eau évidemment. Au programme, contrôle des invasions de végétaux exotiques, de déversements d’eaux usées non épurées, de dépôts de déchets et on en passe. Il s’agit même de vérifier l’état des ouvrages d’art qui surplombent les flots, et de faire remonter les problèmes à qui de droit.

Les ruisseaux et rivières ont ainsi (et depuis le début des années nonante) leurs perpétuels défenseurs, également vérificateurs des nouvelles législations en vigueur. Comme l’obligation pour les agriculteurs de maintenir une bande végétalisée en bord des cours d’eau. Tout cela fonctionne grâce à la collaboration de plusieurs institutions publiques, mais aussi de celle de "comités locaux" et associatifs, au nombre de 7 sur le ressort. Le nouveau protocole, pour les trois années à venir, a été imaginé avec tous les partenaires.

Animer, sensibiliser

Le contrat de rivière Haute-Meuse a aussi des missions didactiques, de sensibilisation et d’animation. Ce fut notamment le cas lors du récent chômage de la Haute-Meuse, en encadrant des écoliers descendus dans le lit du fleuve, ou encore lors d’opérations de collecte de déchets. Le même schéma d’actions va continuer dans les trois prochaines années, explique Frédéric Mouchet. Car on vient difficilement à bout des espèces invasives (y compris animales), sans oublier que la santé des cours d’eau, même les plus petits, à une influence… sur les mers et les océans. D’ici le prochain contrat, on va notamment continuer à poser des macarons près des bouches d’égouts: "Ici commence la mer". Il s’agit aussi d’aider les communes dans les nouvelles problématiques que sont la sécheresse ou les brusques inondations.

Bref, on signera encore bien des contrats de rivière, tous les trois ans.