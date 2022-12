Les dépenses du personnel, en augmentation de 15% pour atteindre 4,8 millions€, correspondent à 41% du budget. Celles de fonctionnement (gaz, électricité…) augmentent de 18%. Les transferts enregistrent des augmentations de plus de 95 000 € pour la zone Nage, de 110 000 € pour celle de police et de 271 000 € pour le CPAS.

Pour les recettes, l’Impôt des personnes physiques représente 32% du budget, 18% pour le fonds des communes, 13% pour le précompte immobilier (cadastre). Les recettes de transfert sont en hausse de 349 000 € pour s’établir à 1 625 000 €.

Un montant de 7,2 millions d’euros est programmé pour des investissements "Même si tout ne sera pas réalisé", explique le bourgmestre qui a épinglé quelques projets comme l’école de Mozet, la réalisation du Plan d’investissement communal (PIC), le remplacement du charroi, la rénovation de l’isolation du hall de sports, mais aussi des dépenses informatiques, le rachat de la crèche de Gesves ou encore le projet de cœur de village de Sorée.

Le bourgmestre a regretté le retard de certains versements par la Région et s’inquiète aussi de la hausse des taux d’intérêt. Le collège communal veillera à poursuivre la recherche des subsides, à maîtriser les dépenses de fonctionnement et de personnel, et à diminuer le recours à l’emprunt.

« Le budget le plus inconfortable »

Le conseiller de l’opposition GEM, Simon Lacroix, constate qu’il n’y a aucune réserve de constituée. Il pointe aussi l’alourdissement de l’endettement et le budget du CPAS qui est au plus bas. Il propose une demande d’aide gratuite, externe et neutre, et une étude par le CRAC (Centre régional d’aide aux communes) sur la gestion financière pour épauler les décideurs politiques.

José Paulet (indépendant) pointe l’augmentation des coûts de l’énergie. Il ne comprend pas la hausse de 50 000 € pour le traitement des mandataires et de 6 000 € pour les jetons de présence des conseillers. Il estime que ce budget est "Le plus inconfortable de ces dernières années." Il s’est d’ailleurs abstenu au moment du vote.

Le bourgmestre a répondu aux diverses questions techniques des conseillers. A la demande d’une enquête par le CRAC, il a indiqué que cet organisme exige aux Communes de supprimer toutes les dépenses qui ne sont pas absolument nécessaires. "Le CRAC peut également demander d’augmenter les taxes, ce qui n’est pas le souhait du collège."

Concernant l’augmentation des traitements de mandataires, le bourgmestre a conclu en expliquant que c’était la conséquence de l’indexation.