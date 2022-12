Des subsides inespérés pour l'ancien lycée de Gedinne

"Heureusement, ce budget 2023 profite des différentes mesures d’ajustement d’impôts, taxes, redevances et tarifs divers que nous avons prises ces dernières années et d’une indexation des interventions régionales. Mais cette indexation est bien trop minime car elle ne correspond pas à l’évolution des coûts de personnel (1/3 du budget) et de fonctionnement (1/3 du budget) que nous subissons" explique le mayeur.

Les dépenses de transfert représentent 20% du budget: CPAS (835.000€ soit 185 €/habitant), zone de police (546.258€ soit 119 €/hab), zone de secours (189.013€ soit 41 €/hab), fabriques d’église et travaux dans les bâtiments du culte (219719€ soit 50 €/hab), Régie Communale Autonome (85.000€), résidence Saint-Hubert (20.000€), GAL et Parc Naturel (10.869€).

Les principales recettes sont celles liées à la vente de bois (2.000.000€), le fonds des communes (2.179.544€), l’additionnel communal sur l’IPP (1.111.747€), l’additionnel communal au précompte immobilier (863.038€), les ventes d’eau et la recette immondices qui sont des opérations blanches, les taxes de séjour et de secondes résidences (372.560€) et la recette de location des chasses (410.000€).

Bonne surprise pour le lycée

Le budget extraordinaire s’équilibre à hauteur de 10.474.985€. Le plus gros poste (7.000.000€) concerne le projet de transformation et rénovation énergétique de l’ex-lycée en maison communale et en CPAS. "Nous avions prévu 2 millions d’euros de subsides lors de la confection du budget. Nous venons d’apprendre qu’ils seront de 3.716.000€ soit 1.716.000€ en moins à emprunter" signale Vincent Massinon.

Parmi les autres projets retenus, on peut citer des travaux à la maison de l’Emploi (100.000€) et à la maison Languillier (130.000€), la rénovation de la salle des fêtes de Vencimont (400.000€), des travaux d’entretien de voirie, la remise en ordre de la chaufferie du réseau de chaleur (300.000€) et des travaux d’amélioration du réseau de distribution d’eau (150.000€).

Ce qu’en dit la minorité

Après cette présentation, place aux réactions. Au nom de la liste Écolo & Mc, Quentin Jacques salue la volonté d’avoir un budget plus réaliste. Ce qui l’inquiète le plus, c’est le budget prévu pour le bâtiment Commune/CPAS. La hausse importante des frais de fonctionnement et de personnel l’interpelle également. Il se demande enfin si toutes les pistes d’économies ont été envisagées en ce qui concerne les dépenses énergétiques. À cela, le bourgmestre Massinon répond que le service technique y travaille et que des panneaux photovoltaïques sont prévus à la maison Languillier et au bassin didactique.

Au nom de la liste Aux12GEDIoui, Benoît Lefebvre s’interroge sur les recettes de ventes de bois (moins qu’en 2022) et se demande si le surplus de production des panneaux ne pourrait pas être utilisé par ailleurs (comme à Hannut). Les membres des listes Écolo & MC et Aux12GEDIoui s’abstiendront lors du vote. Laurant Fournier rejoindra la majorité pour approuver le budget.

De plus en plus de revenus d'intégration

La présidente du conseil de l’action sociale, Magali Bihain, a présenté le budget 2023 du CPAS qui devrait s’équilibrer à l’ordinaire à hauteur de 2.415.473€ et à l’extraordinaire à hauteur de 42.001€. Au niveau des recettes, l’intervention communale (835.000€ soit une diminution de 30.000€) représente 34% du budget. Les principales autres recettes proviennent de l’État fédéral dans le remboursement des RIS (revenus d’intégration sociale, 365.300€), la contribution de la Région par les points APE (195.799,60€), un prélèvement sur le fonds de réserve (122.945€) ainsi que le fonds spécial de l’aide sociale (93.559,89€).

Au niveau des dépenses, celles-ci sont liées aux traitements du personnel (841.839€), aux obligations en matière de revenu d’intégration sociale (60 RIS dont 12 étudiants à la mi-décembre) et pour l’aide sociale en général. Le reste des dépenses se justifie par la politique menée par le CPAS et pour les conventions actuellement en cours.

Le souhait pour 2023 est bien sûr le maintien des services existants et des efforts supplémentaires au niveau de l’insertion professionnelle. À ce sujet, Magali Bihain signale qu’un jobday devrait être organisé avec la maison de l’Emploi afin d’aider les indépendants de la région et les personnes en recherche d’emploi. Elle informe également qu’à partir de janvier, une psychologue du réseau Psynam recevra, à prix démocratique, des personnes en éprouvant le besoin, dans les locaux du CPAS tous les lundis.

Le budget du CPAS sera approuvé à l’unanimité.

S’installer ou se réinventer

La commune de Gedinne a répondu à l’appel à projets "Objectif Proximité". Si elle est retenue, une prime de maximum 6 000 € pourrait être allouée pour l’installation de nouveaux commerçants dans des cellules vides et à des commerçants existants souhaitant se réinventer, se repositionner et faire évoluer leur business model. En cette période de crise, toutes dépenses effectuées dans un objectif d’efficience énergétique seront également acceptées.

Pauline Trigalet, future directrice générale

Ginette Brichet, directrice générale, prendra prochainement sa retraite. Le poste sera vacant au 1er janvier 2024. Ce mardi, le collège communal a désigné Pauline Trigalet pour lui succéder en tant que directrice générale faisant fonction. Celle-ci débutera ensuite son stage d’un an à partir du 1er janvier 2024.