Beauraing: une situation financière sous contrôle... pour l'instant

Pour l’exercice budgétaire 2023, la majorité espère arriver à un boni de 80 000€. À l’équilibre donc. Tout en investissant (budget extraordinaire). Il est notamment question de construire une école à Winenne, de procéder à des travaux pour équiper le quartier de Flocquaux. Sans oublier l’achat effectif du castel Sainte-Marie. Pour l’heure, la Commune est maîtresse des lieux via un bail. Elle est amenée à passer la vitesse supérieure dans un futur proche.

L’année 2023 se fera sans augmenter les taxes ni entamer les réserves. On verra le résultat dans 12 mois. Car la confection du budget n’a pas été aisée. Il reste des inconnues, comme l’évolution des prix de l’énergie, des matériaux. Autres sujets d’incertitudes: le coût des services de police et d’urgence. Pour 2023, il semble que les coûts restent fixes. Ceci est possible parce que ces services puisent dans les réserves. Comme les fabriques d’églises, qui l’ont déjà fait, poussant la Ville à suppléer. Le contexte pousse également le CPAS à demander une dotation communale augmentée de 200 000 €.

Beauraing n’est pas la seule Commune à faire face à des difficultés à se projeter dans un avenir incertain. L’échevin des Finances Dury aurait comme le sentiment d’un manque de confiance de la part de la tutelle wallonne. "Nous avons l’impression que les administrations wallonnes restent méfiantes dans la capacité des élus à gérer les finances d’une commune en toute autonomie".

Le budget 2023 a évidemment été voté par la majorité absolue "Énergies Beaurinoises". Contrairement aux habitudes, tous les membres de l’opposition n’ont pas voté contre. L’élu Écolo s’est abstenu.