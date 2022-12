Fabian Martin évoque un budget sous assistance respiratoire. "On ne peut pas vous rendre responsable de la conjoncture, mais les choix politiques que vous posez devront être questionnés puisqu’ils affectent les très difficiles orientations que vous avez prises ce soir et qui pour nous sont difficilement admissibles".

Le chef de file des socialistes namurois pointe prioritairement les coupes opérées dans les subsides. "On n’a pas touché aux associations qui œuvrent pour la grande précarité, certes. Mais d’autres qui agissent à leurs côtés n’auront pas été épargnées." Notamment celles qui sont actives pour la jeunesse, relève l’élu flawinnois. Un choix qui, selon lui, va à l’encontre de la position unanime qui s’était dégagée durant le Covid et qui faisait de l’attention portée à la jeune génération une priorité. Il tance également le bourgmestre sur sa communication. "Vous avez informé les acteurs concernés avant même d’entendre le vote du budget. Sur le volet de l’exercice démocratique, c’est difficilement supportable. Je n’ose imaginer que vous considérez les membres de cette assemblée comme des presse-bouton. Votre majorité, toute forte soit-elle, ne vous donne pas tous les droits." Si Fabian Martin salue les mesures prises pour diminuer la facture énergétique, il regrette que "les dépenses des fabriques d’église ne soient pas réduites dans leurs extravagances, parfois. La Maison de la laïcité, elle, a eu un impact direct sur la réduction de ses subsides".

DéFI

Les amarantes sont perplexes par rapport aux précédentes déclarations du mayeur, lequel évoquait un déficit de 30 millions€. "La communication de la majorité est analogue à celle d’un médecin qui annonce le pire diagnostic à la famille d’un patient pour revenir vers elle avec des nouvelles pas géniales, mais pas trop mauvaises. En faisant passer son intervention comme miraculeuse alors que le résultat ne l’est pas tant que ça", lâche Julien Lemoine.

Le conseiller bute notamment sur la diminution des aides financières à destination de la Sonefa. "Il n’est pas éthiquement acceptable pour notre groupe que l’on ne touche pas au secteur social mais que l’on rabote celui de l’éducation de nos jeunes enfants. Il s’agit d’un choix de société: 1 € investi dans l’éducation, aujourd’hui, c’est 15 € qu’on n’investira pas dans le social plus tard."

PTB

La gauche radicale namuroise a analysé le budget 2023 par le prisme de l’idéologie. Et forcément, leur vision diverge. "On applique les mêmes recettes néolibérales et ce sont toujours les mêmes qui payent. Or la gestion néolibérale des finances publiques, ça ne marche pas, martèle Robin Bruyère. En 2022, le problème de fond, c‘est l’augmentation des prix de l’énergie mais on cumule soumission énergétique et soumission aux lois bancaires."

Quant au plan Oxygène qui sauve in extremis le budget communal, il le voit comme "une corde au cou parce que, derrière, il y a une dette. Le PTB a lui aussi du mal à digérer les coupes réalisées dans certains subsides. " On fait des économies sur des choses qui coûtent moins cher que votre téléphérique ", poursuit le jeune conseiller.

Pour lui, il serait temps de faire payer ceux dont l’activité génère du profit. Il suggère une taxe sur les bureaux inoccupés et sur les enseignes bancaires, notamment.