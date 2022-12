Province de Namur: beau tableau de chasse aux subsides

Six dossiers sur huit acceptés: c’est un "hourra" au sein de la majorité provinciale MR-Les Engagés-DéFI. Cette dernière avait inscrit une série de grands travaux au budget extraordinaire 2023 de l’institution, avec la condition pour certains d’obtenir les subsides nécessaires. Pour rappel, le budget extraordinaire a été voté à l’unanimité car personne n’est contre la rénovation énergétique de bâtiments publics, et c’est à ce niveau que de gros moyens sont déployés. Ils le seront concrètement car, quelques jours après ce vote, de bonnes nouvelles sont arrivées de la Région wallonne. Six dossiers de rénovation de maisons provinciales du Mieux-être ont été acceptés. Au total, cela permet à l’institution provinciale de glaner 4,7 millions d’euros dans le cadre de l’appel à projets du gouvernement wallon visant à l’amélioration des performances des bâtiments publics. Si tous les dossiers avaient été acceptés, on aurait parlé de 5,7 millions de subsides, mais au gouvernement provincial, on se réjouit d’un sacré résultat, d’un "lobbying" efficace, tout en soulignant la qualité des dossiers rentrés l’été dernier.