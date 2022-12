Mettet : un incendie ravage le restaurant « Les Temps Gourmands »

À l’arrivée des hommes du feu, un important dégagement de fumée provenait du commerce situé au rez-de-chaussée qui a été ravagé par les flammes. Quant à l’appartement situé à l’étage, il a subi des dégâts dus aux fumées. Plusieurs lances à eau ont été mises en action pour circonscrire le sinistre. Un pompier a été blessé à la main au cours de l’intervention, il a été emmené à l’hôpital.

Le restaurant, qui devait accueillir des convives et plus particulièrement en cette période de fêtes de fin d’année, est sinistré suite à l’incendie et n’ouvrira pas ses portes. Le bourgmestre de Mettet, Yves Delforge, est descendu sur les lieux de l’incendie pour juger de la situation. Les policiers de la zone Entre-Sambre-et-Meuse se sont chargés des constatations. Quant aux causes du sinistre, elles sont accidentelles. Une guirlande lumineuse placée dans le bar en serait à l’origine.