Budget 2023 à Somme-Leuze : l’aide de la Commune au CPAS en hausse

Pour boucler son budget, la présidente du CPAS, Marianne Fourneau, a dû demander l’augmentation de la participation financière de la Commune en la portant à 999.000€. Les raisons: les charges de personnel, les frais liés à l’énergie et les RIS (Revenus d’Intégration Sociale), notamment.

A l’ordinaire du budget communal, l’exercice propre se boucle sur un solde positif de 7691€ et à 595.468€, avec les exercices antérieurs. Les dotations à la police et à la zone de secours s’élèvent respectivement à 408.703€ et 204.879€.

2 millions de projets à l’extraordinaire

Le budget extraordinaire prévoit 2.191.034€ d’investissements. Parmi les projets on note la salle de village de Nettinne pour 770.000 €, la chapelle de Chardeneux pour 410.000€, les voiries: 300.000€, le local du patro de Sinsin: 130.000€, le matériel roulant: 100.000€, etc.

Le conseiller de la minorité Bertrand Bonjean a regretté le report de projets d’années antérieures et le manque de vision dans les projets en matière d’énergie. Réplique d’Alexandre Borsus: "Les dossiers subsidiés prennent souvent pas mal de temps et en ce qui concerne les investissements en énergie, outre la stratégie immobilière en cours d’élaboration, des projets de moindre ampleur sont réalisés régulièrement sur fonds propres, les dossiers plus lourds étant tributaires de subsides.".