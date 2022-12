Andenne : « 2022, annus horribilis », selon le bourgmestre Eerdekens

Au niveau des recettes additionnelles, le précompte immobilier évolue positivement (+ 569 150 €) et l’IPP atteint 10,6 millions€. "C’est énorme aussi. C’est dû au système d’enrôlement, modifié suite à l’application d’une loi de 2003 par le Fédéral, ajoute-t-elle. En 2023, on bénéficiera de 14 mois d’enrôlement au lieu de 12. C’est une recette one-shot car ce sera à nouveau un système de 12 mois l’an prochain. On risque donc de déchanter."

Les taxes et redevances ont aussi pesé dans la balance. "Ça représente 10,46% du total des recettes. On n’a pas de nouvelles taxes. Il y a quelques remaniements de taux", annonce Valérie Duchesne. Notamment au niveau de la taxe sur les déchets qui croît légèrement. Mais c’est une obligation pour les communes, d’après Claude Eerdekens. "On préfère ne pas augmenter la taxe déchets mais la part liée à leur volume, dit-il. Celui qui en produit moins payera moins. On en appelle à la rigueur et à la sobriété."

Le personnel coûte cher

Les dépenses de l’exercice propre atteignent 41 185 000€, soit 11,61% de plus par rapport au budget initial 2022. Les dépenses de personnel de la Ville atteignent 16 461 393 €, soit un bond de 10%. "Notamment parce qu’on a connu 5 sauts d’index. C’est inédit ! D’habitude, il y en a un tous les 18 mois, poursuit la directrice financière. On espère ne pas revivre ça, même si c’est tant mieux pour ceux et celles qui en ont bénéficié." Avec ces sauts d’index, Claude Eerdekens qualifie 2022 d’ "annus horribilis". "On en a souffert partout. On ne connaîtra plus cela mais nul ne peut dire comment évolueront les dépenses de personnel fin 2023." Quant aux dépenses de fonctionnement, elles se chiffrent à 5 250 000 € (+ 17%), celles de transferts (dotations à la zone de police, la zone de secours NAGE, au CPAS…) arrivent à 12,4 millions€ (+16%), et celles de dette grimpent à 7 millions €, près de 5% de plus par rapport au budget initial 2022.

La directrice financière signale des changements liés au Plan Oxygène: les montants à rembourser étaient sur 30 ans mais c’est 20 à présent ; la Région prenait en charge les intérêts et la Commune exclusivement le remboursement du capital mais ce sera différent. "La manne céleste est en fait un mont-de-piété puisqu’il y a une échéance liée à une perspective de remboursement, a signalé plus tard le conseiller AD&N, Philippe Mattart. Il ne faut pas espérer qu’à terme, la Région efface l’ardoise et permette aux communes de ne pas rembourser." À l’extraordinaire, le mali est de 825 117 €. Son programme d’investissements comprend entre autres des investissements communaux à hauteur de 6,6 millions€. L’opposition s’est abstenue sur l’extraordinaire et a voté non pour l’ordinaire.