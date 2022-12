Aiseau-Presles : les Castors accueillent des personnes handicapées

Une journée inclusive dédiée, notamment, aux personnes, aux enfants porteurs de handicaps. Cet événement suggérait des ateliers nature, avec une visite de la ferme, avec des moments câlins auprès des animaux, une balade à poney, un temps libre dans les aires de jeux de Castorland, des animations diverses, mais aussi et surtout des ateliers de sensibilisation sur le handicap. L’occasion était ainsi donnée de tester un parcours en chaise roulante, un circuit de malvoyants, une initiation à la langue des signes.

L’idée était d’offrir une chouette journée d’animation, de rencontres et d’échanges pour les enfants, les jeunes mais également de partager autour de la différence, de l’inclusion au travers de jeux, de livres, de témoignages, de la présentation de projets et de partenaires "Passe-Muraille" et, enfin, d’écouter Olivia des Babeluttes pour son spectacle T’en fais une tête.

Achille Verschoren, le directeur de la Ferme des Castors a remercié le groupe de jeunes: Sophie, Keylan, Sandra, Coralie, Mathis, Jonas, Aurélie, Gilles, Elisa, Lyloo, Jérémy, Jordan, Marie, Priscilla, Valène, Alexandra, ainsi que les coordinateurs et animateurs et responsables du projet, Micka, Steph, Pili, Hélène et Achille.

Pour rappel, Castorland, de la Ferme des Castors, dispose déjà d’aires et de parcours de jeux dédiés aux enfants à mobilité réduite, de sanitaires spécifiques, et entrevoit de créer une rampe d’accès pour faciliter encore plus l’accueil des enfants. En outre, les stages de vacances, quand ils le permettent, accueillent également les enfants différents. Achille Verschoren a enfin lancé un appel auprès des volontaires Castors afin de poursuivre, à l’avenir, le projet ExtraDay.