Un air de bio-pharma valley pour Créalys à Gembloux

Symboliquement, le pilier 108 (soit le nombre de chantiers menés par MG) a été posé en présence du Ministre Président de la Région Elio Di Rupo, du ministre régional de l’Économie Willy Borsus, du chargé d’affaires auprès de l’ambassade du Japon et des investisseurs. Installé sur quelque 7 hectares, celui que l’on nomme le MG Park Logistics est construit et est propriété de MG Real Estate. Dont coût 50 000 € auxquels s’ajoutent 30 000 € pour l’aménagement intérieur, confié à Yusen Logistics Benelux.

La société "soutiendra GSK en tant qu’exploitant du bâtiment et sera responsable de sa gestion". Un bâtiment qui, explique-t-on, sera réparti en 4 zones. "L’une accueillera 35 000 palettes, stockées dans un lieu dont la température se situera entre 15 et 25°. Une zone de 10 000 m² pourra stocker les produits finis et 1 500 m²: les produits dangereux," explique un représentant de Yusen. Reste une zone de 7 000 m² qui cherche acquéreur. Du côté de la société Yusen, on précise que d’autres candidats que GSK se sont manifestés.

Le tout sera hautement automatisé. On parle de technologies de pointe en matière de préparation de commande, comme des robots mobiles autonomes et des véhicules à guidage automatique. À ce stade, les contrats sont signés et les travaux démarrent. En juin 2023, devraient débuter les aménagements du bâtiment et l’automatisation et début 2024 (avril/mai), on devrait réceptionner les travaux.

Pôle du bio-pharma

Pour ce qui est de la création d’emplois, le ministre régional Willy Borsus évoque, dans un premier temps, 40 équivalents temps plein et, à termes, 75 ETP (GSK compte déjà 9 000 employés). Dans ce dossier, la Région a accompagné les investisseurs. Pour Elio Di Rupo, "l e développement de ce type de partenariat en Wallonie permet de renforcer son rôle de pôle d’excellence du bio-pharma".

De fait, on signale que ce nouveau centre logistique est "unique dans un rayon de 500 km autour de Gembloux". Non seulement pour sa capacité de stockage et de traitement mais aussi pour son volet environnemental. Le MG Park Logistics utilisera de l’énergie verte provenant notamment de ses panneaux solaires, de l’usage du LED et des systèmes de récupération d’énergie et de chaleur.

Pour Emmanuel Amaury, administrateur-délégué de GSK Belgique, "cette collaboration permettra de distribuer plus rapidement nos vaccins (Ndlr: deux millions sont produits par jour) et de sécuriser le stock". Après Wavre et Rixensart, Gembloux permettra ainsi de conforter la Wallonie dans son rôle de "bio-pharma valley", comme le précise GSK.