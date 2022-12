Province de Namur : la seconde main, toujours tendance sous le sapin !

Les clients au budget serré passent surtout la porte des magasins Ravik Essentiel qui sont au nombre de quatre dans la province (au boulevard d’Herbatte à Namur, à Andenne, Ciney et Florennes) et qui se différencient du Ravik Sélection, à Suarlée, un magasin un peu plus haut de gamme qui propose une sélection de mobilier, de décorations et d’objets vintage ayant nécessité de la main-d’œuvre. "Ce qu’on y trouve est passé entre les mains de plusieurs personnes (avec du travail de menuiserie, artistique, etc.) pour être remis au goût du jour. Il y a donc une plus-value, ajoute-t-elle. Ces articles intéressent souvent des connaisseurs, des professionnels ou clients avertis."

Idéal pour la cacahuète

Chez Ravik Essentiel, le panier moyen tourne autour de 10 €. On y trouve de la seconde main de base dont notamment des livres, des jouets, des meubles, de la vaisselle, de la décoration, des vélos, du petit électro… soit tout ce qu’on peut trouver à la maison et qui a été vérifié, réparé et nettoyé. Alors que chez Ravik Sélection, le panier moyen dépasse 50 €.

Les boutiques Ravik ont la cote notamment pour les cadeaux "cacahuètes" que l’on offre à un ami, un collègue ou un membre de sa famille tiré au sort et dont le but est de ne pas se ruiner. En achetant chez Ravik, les clients espèrent aussi dénicher une pièce unique qui évoque un souvenir ou quelque chose de personnel. "On l’a observé à la Saint-Nicolas: des parents recherchaient des cadeaux leur rappelant leur enfance mais qui sont toujours au goût du jour, relève la coordinatrice. On voit également que de plus en plus de grands-parents achètent dans nos magasins car leurs enfants ou leurs petits-enfants insistent expressément pour recevoir un cadeau de récup’parce que ça leur tient à cœur. Ce que nous vendons est en outre souvent de meilleure qualité que les objets “premier prix” que l’on trouve dans des enseignes pas chères. En plus d’avoir déjà vécu, nos objets sont toujours là et en bon état, c’est du solide !"

La mise en valeur qui fait mouche

L’achat de pièces de vaisselle, de livres, de vases, de bougies ou d’éléments de décoration saisonnière fonctionne bien, particulièrement ces derniers temps. "Ça part comme des petits pains ! En même temps, il y avait par exemple des boules de Noël à 10 centimes, alors ce n’est pas étonnant !", note-t-elle encore.

Pour séduire la clientèle, les responsables et employés des Ravik boutiques jouent sur la valorisation des produits. "Ils aiment réaliser différentes compositions et des paquets thématiques. Ça peut par exemple être un verre à bière spéciale associé à un livre sur la bière, le tout dans un chouette emballage. Ou un assemblage avec des bougies, un livre sur les massages et des éléments de décoration zen. La mise en valeur joue beaucoup, estime Cécile Meyer. Il arrive aussi que l’on recrée un salon, une ambiance, avec une lampe, un fauteuil, une petite table basse… car tout cela permet au client de se projeter." La seconde main ne cesse donc d’être source d’inspiration pour les présents qui prendront place sous le sapin.