La statue ne ressemble pas à ce qu’ont vu les enfants

Une fois le culte reconnu, il est question de trouver une figuration artistique de la Vierge pour doter le jardin des apparitions d’une statue. Un concours est ouvert. Parmi les nombreuses propositions, c’est l’œuvre d’Aurélien Pierroux, secrétaire de Pro Maria (l’ASBL qui gère le site des apparitions), qui est retenue. Une première statue est installée en 1946, avant la version définitive, en marbre, bénie en 1951. Pour les enfants, elle n’était pas ressemblante. Gilberte Degeimbre, une des cinq " voyantes " dira: " Ce sont les détails que nous avons donnés, mais il y a un monde entre ce que nous avons dit et la réalité . Il n’y a rien qui lui ressemble . " Dans les années cinquante, des écoles commencent à porter le nom de Notre-Dame de Beauraing. Des statues fleurissent partout. Récemment, une Beaurinoise, Suzanne Cronet s’est lancée dans un recensement des petites potales aux " vraies chapelles " à l’effigie de la Vierge de Beauraing. Rien que dans le diocèse de Namur (Namur-Luxembourg), elle en dénombre plus de 300. Elle en a aussi recensé à l’étranger, et notamment aux USA, dans le Minnesota, où de nombreuses statues ont été posées après qu’un jeune de 19 ans a miraculeusement été guéri, alors que sa maman avait posé des brins d’aubépine sous son oreiller.