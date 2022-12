La Province de Namur reprend l’École Industrielle et Commerciale

Au sortir des congés de fin d’année, il y aura du changement à l’école industrielle et commerciale. Dès le 1er janvier 2023, celle-ci quittera les bancs de la Ville de Namur et se retrouvera sous la tutelle de la Province. Un transfert qui se répercute dans l’acronyme de l’établissement: ne dites plus EICVN mais bien EICPN, pour École Industrielle et Commerciale de la Province de Namur.