Grâce à des aides palliatives et quelques coups de sabres, Namur comble un déficit de 10 millions d'euros

Un boni virtuel

Le moment était une nouvelle fois redouté après deux exercices compliqués émaillés de déboires sanitaires et d’épisodes d’inondations. Néanmoins, la feuille de route 2023 est dans le vert pour environ 170 000 €. "Mais ne nous y trompons pas: ce boni n’est hélas que virtuel !" prévient Maxime Prévot. Une rentrée de 30 millions€ via le Plan Oxygène mis en place par la Wallonie permet une nouvelle fois à Namur de souffler. Dans cette enveloppe, 11 millions € servira à boucher le trou de 2023. "Sans cette recette exceptionnelle […], le budget 2023 présenterait un résultat “réel” en déficit de 10,5 millions€." Rappelons qu’il s’agit d’un prêt que la Ville devra rembourser à hauteur de 85% d’ici 2042. Soit "un traitement palliatif aux nombreux effets secondaires à long terme", commente le bourgmestre.

Des recettes « palliatives »

Le gouffre aurait pu être plus important encore. Voire abyssal. Il y a deux mois, Prévot tablait sur un déficit de 30 millions€. Là encore, la Ville peut compter sur l’augmentation de recettes qui viennent "adoucir sa peine", pour reprendre les mots du mayeur.

Les recettes de transfert (un total de 216 millions€) font un bond de 25 millions€ par rapport à 2022, "essentiellement en raison de l’inflation galopante des derniers mois". Ces dernières, bien que constituant la plus grosse part des rentrées locales, dépendent d’autres niveaux de pouvoir, fait remarquer un Maxime Prévot prudent et tempéré. "[Elles] relativisent très fortement la notion d’autonomie communale consacrée par la Constitution."

L’autre bouée de sauvetage providentielle provient des additionnels à l’Impôt des personnes physiques (IPP) qui rapportent 12 millions€ de plus qu’en 2022 (+32%). Là encore, il n’y a pas de quoi se réjouir sur le long terme. "Cette très forte augmentation s’explique pour grande partie par une perception exceptionnelle et non structurelle, site à l’adaptation de la comptabilité fédérale, de 14 mois de recettes en lieu et place de 12."

Des dépenses qui grimpent

Le contexte économique mondial et l’inflation qu’il génère se répercutent sur les dépenses de la Ville. Les frais de personnel sont sujets à une forte hausse, en raison notamment de l’indexation des salaires, dont le montant global est estimé à 7 millions€.

Les dépenses de transferts suivent une courbe identique: la dotation au CPAS est majorée d’1,9 million€ (+9%), celle qui est allouée à la zone de police de 4,4 millions€ (+20%) et la dotation à la zone de secours NAGE grimpe de 3 millions€ (+45%).

La crise de l’énergie n’épargne pas les pouvoirs publics. Les frais de chauffage, d’électricité et d’éclairage public font un bond de 4,1 millions€. Néanmoins, l’application de bons gestes au quotidien et la mise en place de mesures énergétiques à plus grande échelle (comme les coupures de l’éclairage public) ont d’ores et déjà permis d’atténuer la hausse des dépenses de fonctionnement dans leur globalité. Celles-ci n’augmentent au final "que" de 3,4 millions€.

La nécessité de raboter ailleurs

En raison de l’explosion des dépenses précitées, la Ville se trouve dans l’obligation d’opérer certaines coupes budgétaires dans des domaines «facultatifs» au regard des priorités du moment. «De nombreuses diminutions ont été consenties en matière de subsides. Pas de gaieté de cœur évidemment. Mais par nécessité», dit Maxime Prévot, l’air grave.

Il est question de raboter de 10 % le soutien financier aux entités paracommunales telles que l’Office du Tourisme, New, NamurCentreville et le Comité Animation Citadelle. Même chose pour les subsides nominatifs . Les aides thématiques globales pour lesquelles la Ville est sollicitée en cours d’années seront, quant à elles, diminuées de 20 %. Le secteur de la petite enfance est lui aussi touché au travers le soutien à la SONEFA réduit de 5 %.

Ces coups de sabre ne visent cependant pas les entités faisant l’objet d’un contrat-programme (le Théâtre de Namur et le CAV&MA) ni les organismes qui œuvrent dans le secteur social. «Personne n’aurait compris qu’en cette période, l’on rogne sur les subsides pour les Restos du Cœur, les Sauverdias, la Banque Alimentaire ou encore Une Main Tendue par exemple.»