Gesves : Un père d’accueil poursuivi pour faits de mœurs

"Le procureur connaissait le jeune depuis plus de dix ans. Je demande à être jugé par quelqu’un de neutre et objectif. Je suis condamné sur des faits qui ne sont pas avérés. Je reconnais lui avoir touché les fesses, dans le cadre d’un jeu qu’il a initié. Les faits relèvent du touche-pipi. Il m’a soupesé. La première fois qu’il m’a touché les fesses, j’aurais dû mettre le holà parce que j’avais l’autorité."

Le jeune homme a déclaré que le suspect avait touché sa peau. Le prévenu a démenti. "Je n’ai jamais touché son sexe sous son training. S’il y a eu un contact, c’est au-dessus des vêtements, c’était involontaire. Il n’y a pas de connotation sexuelle." Lors de son audition à la police, il a fait une déclaration ambiguë qui a interpellé les juges. "Avec le recul, je me rends compte que l’on s’approchait d’une relation ambiguë, avec laquelle ni lui ni moi nous ne nous serions sentis à l’aise." L’homme a été questionné à propos du sens à donner à cette phrase. "J’en avais la charge. Il y avait un jeu déplacé. C’était un jeu certes déplacé, mais s’il y avait eu une autre personnalité, les choses ne se seraient pas passées comme cela. C’était en train de tourner de pote à pote." Le parquet général a souligné que le prévenu avait entamé une relation avec un garçon de 17 ans alors qu’il était lui-même âgé de 35 ans et a également eu une relation avec une jeune fille. Il a par contre démenti avoir surfé sur le darkweb à la recherche d’images pédopornographiques. "Je n’ai jamais été sur le darkweb voir des images interdites. Rechercher teen and young, c’est un moyen d’avoir accès à des images avec des personnes plus jeunes. Il ne s’agit pas de mineurs d’âge. On me fait passer pour un vilain prédateur sexuel. Si vous avez besoin d’un quota de pédophiles. Aurait-on posé les mêmes questions si j’avais été hétérosexuel ?" Une dernière remarque qui a passablement irrité la cour qui n’a pas apprécié qu’on la soupçonne de ne pas accorder le même traitement à tous les prévenus quelle que soit leur orientation sexuelle. L’avocat de la défense a plaidé l’acquittement, la suspension du prononcé, la suspension probatoire, le sursis ou le sursis probatoire. La cour devrait rendre son arrêt dans le mois.