Les conseillers du CPAS ont rejoint leurs collègues communaux pour la séance conjointe annuelle avec le conseil communal. La directrice générale, Natacha Glibert, y a expliqué les synergies mises en place entre les deux institutions et dévoilé les synergies projetées en 2023. Parmi les nouvelles synergies, on épinglera l’engagement d’une directrice financière commune au CPAS et à la commune.

Avant la présentation du budget, la directrice générale, Stéphanie Denis a présenté la vision future de la gestion de la RH tandis que Damien Habran a présenté les actions mises en place pour la digitalisation.

Le budget 2023 présentait un mali de 258 000 € à l’ordinaire. Un mali compensé par un crédit spécial de recettes de dépenses non-engagées de 108 000 € et un prélèvement sur les provisions pour risques et charges de 150 000 €. Une somme correspondant aux augmentations des dotations communales pour la zone de police et de secours.

Derrière ces chiffres, se cache une explosion des dépenses dues aux indexations et dépenses énergétiques, sans oublier la hausse des primes d’assurance. "Les dépenses du personnel représentent 47%, soit 695 € par habitant."

De bonnes nouvelles viennent néanmoins alléger la facture. "On bénéficie d’un cadeau du fédéral qui nous permet d’inscrire 14/12e de recettes à l’IPP, ce qui nous donne 600 000 € de plus, souligne Damien Habran. On bénéficie aussi d’une augmentation du fonds des communes de 250 000 €."

Pour Albert Mabille (ECOLO), il faut rester vigilant. "Le versement anticipé de deux mois du précompte professionnel permet certes d’équilibrer le budget, mais oblige aussi à examiner de manière plus profonde la manière dont à l’avenir le budget pourrait être durablement équilibré sans déficit structurel."

À l’extraordinaire

Le budget extraordinaire prévoit des investissements pour 5 409 209 €. Parmi ces projets, figurent la rénovation énergétique du centre sportif pour 1 352 000, avec un subside de 993 000 € ; la construction de l’école maternelle à Soye pour 1 300 000 € ; la rénovation du cercle St-Joseph pour 846 300 € ; l’entretien des voiries pour 225 000 €.

Le projet Province au fil de l’eau va permettre la construction d’un bâtiment pour l’office du tourisme pour 320 000 €, sur les rives du Nangot.

Outre l’annexe du centre sportif pour le tennis de table, la majorité prévoit la rénovation du ballodrome pour 150 000 €. "On va revoir l’ensemble du parking avec des places pour les PMR, précise l’échevin des finances."

Les deux groupes de l’opposition, ECOLO et PS ont voté négativement les deux budgets.