Dinant: on racle le fond du fonds de réserve au CPAS

Tous les élus s’accordent pour se plaindre de la grande misère des pouvoirs locaux. La présidente du CPAS estime que les revenus d’intégration sociale devraient être entièrement subsidiés, la part à charge des institutions sociales locales variant selon des critères qui ne favorisent pas la cité mosane. "Une petite commune pauvre", dixit Delphine Claes. Elle n’exagère pas, de nouveau chiffres à l’appui. "En 15 ans, les revenus d’intégration sociale ont augmenté de 72% en Wallonie, et de 144% chez nous". À Dinant, les dépenses nettes en aide sociale sont passées de 950.000€ en 2018 à 1.300.000 en 2023. Tout est à l’avenant. La présidente, élargissant à tous les CPAS, a cette conclusion: "Le dernier filet est sous pression".

Les RIS (on les appelait autrefois minimex) sont en hausse mais aucune augmentation sur ce poste n’a été prévue pour l’an prochain. Paradoxe ainsi expliqué par la présidente du CPAS: "On mise sur l’insertion". Sacré chantier. Sur lequel insiste aussi la minorité. Mais on a comme l’impression que cela relève de l’incantation.

Difficile de critiquer le budget communal

Lundi soir, il s’agissait également de voter le budget communal pour 2023, présenté par l’échevine des Finances Chantal Clarenne. Suffisamment clairement sans doute pour qu’il n’y ait pratiquement pas de débat. Le budget ordinaire de la Ville de Dinant, c’est 25 millions d’euros en dépenses et recettes. On l’a évoqué plus haut, les dépenses dites "de transfert" pèsent. C’est 317.000€ de plus pour la dotation au CPAS, tandis que celle allouée à la zone de secours Dinaphi (pompiers) ne diminue pas (564.000€), malgré l’intervention de plus en plus conséquente de la Province. À se demander si on n’a pas créé un puits sans fond.

La zone de police coûtera quant à elle 1,6 million d’euros à la Ville en 2023 (4% de plus). Ça pèse de manière structurelle.

Sans surprise, les frais de personnel sont également nettement en hausse (2,8 millions en plus, notamment à cause de l’indexation des salaires). Quant aux dépenses de fonctionnement, dans le chapitre "énergie", on a prévu un doublement des coûts pour l’année prochaine, souligne l’échevine Clarenne. Même si une intercommunale spécialisée a prédit que ce serait peut-être une multiplication par quatre. Il reste à croiser les doigts.

S’il n’y a guère eu de débat, c’est aussi car tout le monde se rend compte que l’on fait ce qu’on peut avec les moyens qu’on a… ou pas. L’échevin Robert Closset tient à amener sa propre conclusion: "Pour 2024, atteindre l’équilibre sera très, très compliqué".