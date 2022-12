Budet d’Hamois : la rigueur est de mise

Les chiffres importants de ce budget: l’exercice propre se terminerait avec un boni de 340 468 €. Avec les exercices antérieurs, le résultat serait positif à 96 741 €.

Chapitre recettes, on notera une vente de bois de 114 540 € ; 3 169 692 €, venant de l’IPP (8,8%) ; 1 592 691 € provenant du précompte immobilier ; 2,5 millions du fonds des communes et 131 792 € de la taxe auto. En dépenses, on notera les sommes de transfert vers la zone de police (759 629 €), Dinaphi: (266 274 €) et la RCA (régie des sports, 339 200 €).

À l’extraordinaire, les projets sont nombreux: il y a la place d’Emptinne, la plaine de Schaltin, le Cœur de village de Hamois, une somme de 657 000 € pour les voiries, la transformation de l’OCTC, l’atelier de Cheumont, l’éclairage en led à Achet, l’achat d’un camion et un tracteur pour 300 000 €, et de radars préventifs pour 15 000 €.

Le CPAS a aussi présenté son budget pour 2023. À l’ordinaire, on notera que la part communale s’élève à 698 000 €, sur un total, de 1 829 000 €.

Parmi les dépenses: le RIS s’élève à environ 558 000 €. Les repas vont passer de 7,50 € à 8 €. Au total, ceux-ci s’élèvent à des dépenses de 106 000 € et des recettes à 78 000 €.

Les finances sont toujours bonnes mais l’avenir sera dur, la rigueur est de mise. Ainsi au niveau énergie, par exemple, on va passer de 63 000 à 207 000 €.

Schaltin à l’honneur

Trois points de l’ordre du jour concernaient la section de Schaltin où il y a un projet de réalisation d’une nouvelle plaine de jeux (après que le doyen de Ciney aura signé la convention d’emphytéose du terrain, ce qui sera bientôt chose faite). Il y aura aussi la création d’un espace de jeux et de sport de rue pour une somme totale prévue de 903 000 € HTVA et la rénovation et l’extension des infrastructures du club de foot qui vient de fêter ses 80 ans et pour lesquelles des subsides ont été demandés en vue du projet d’académie avec les clubs de Hamois et Natoye.

Le projet de Cœur de village de Hubinne-Hamois étant approuvé par la Région, un auteur de projet a été désigné. Dont coût: 51 650 € HTVA.

Bornes électriques

Au niveau des dépenses sur le budget extraordinaire 2022, le conseil a approuvé l’achat d’un camion porte container, d’un container, d’un plateau de travail type benne et d’une berce pour épandeuse. Coût estimé: 250 000 €. Approuvée également la pose de 5 bornes de rechargement pour véhicules électriques, à Emptinne (dans le cadre des travaux de la place), au centre sportif de Natoye, à Buresse et près du locale de police d’Emptinne.

Carotte bavarde

Un nouveau nom de rue, à Natoye, au-dessus de la Gozée a été approuvé: ce sera la rue aux Consîres (congères en wallon).

Par ailleurs, le GAL vient de mettre en route une épicerie sociale mobile à l’enseigne de la carotte bavarde.

On retiendra aussi que le projet de crèche a été refoulé par la Région. Très regrettable, a soupiré la bourgmestre.