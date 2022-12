Bouge : d’ici un an, on fera ses courses à l’Intermarché

Si la météo le permet, les travaux pourront débuter en février 2023. Une première partie comprendra la construction de cet Intermarché de 1100 m, un nouveau bâtiment pour l’ASBL Mat’et Eau (accueil de jour pour personnes handicapées situé rue de la Libération), une placette au bout de l’allée des Fleurs et un chemin cyclo-piéton pour y accéder. Une seconde partie concernera la construction de trois maisons unifamiliales au bout de l’allée des Fleurs que le propriétaire Giuseppe Pignataro mettra en location. Mais avant, la prochaine étape sera de trouver un entrepreneur pour réaliser les travaux. "On est encore en attente d’offres. Cela devrait être clôturé d’ici la fin de l’année, précise-t-il. On choisira courant janvier. On se voit maintenant vraiment avancer."

Rendre la pareille

En parallèle, l’agrandissement de l’ancienne carrosserie Desbuleux et Pignataro, dans la même zone, avance bien. Le bâtiment existant était inoccupé depuis juin 2021, l’activité ayant déménagé à Naninne. Toiture, châssis et isolation ont été rénovés. Les travaux de rénovation et d’extension se poursuivent pour une mise en fonction du bâtiment espérée en septembre prochain. "L’objectif premier qui est visé est toujours en lien avec la réparation de voitures mais il n’est pas encore défini à 100%, confie Giuseppe Pignataro, qui souhaite réorganiser une réunion avec les riverains pour en discuter. On pourrait imaginer une autre tournure qu’une carrosserie, une finalité plus intéressante, qui s’intègre parfaitement dans le quartier."

Autre chose qu’une carrosserie ? Avec même une dimension plus écologique ? Ces possibilités ne sont pas exclues. Giuseppe Pignataro veut en fait renvoyer l’ascenseur. "Malgré certains récalcitrants au projet, un mouvement favorable s’est fait entendre, constate-t-il. Beaucoup de gens nous ont soutenus. C’est pourquoi je voudrais qu’on s’accorde tous ensemble sur quelque chose en faveur du quartier. Quant à l’Intermarché, pas plus tard qu’il y a deux jours, une dame du coin me confiait son impatience, car elle n’est pas motorisée et doit systématiquement prendre le bus pour aller faire ses emplettes. Je pense que beaucoup d’habitants seront contents d’aller faire leurs courses à pied ou à vélo." Si tout se passe bien, il annonce d’ores et déjà une ouverture pour fin 2023.