La Bruyère: de gros chantiers avec des finances serrées

1 Ancienne maison communale

"Avec l’appui du BEP, on organise en effet la vente du bâtiment. Mais pas question de n’y faire que du logement et de transformer la place communale en grand parking pour les nouvelles habitations", précise le socialiste. "L’idéal serait d’intégrer aussi un commerce ou du service." La garde médicale pourrait déménager. "Mais on peut déjà leur proposer des locaux dans l’un des deux grands bâtiments en rénovation, à l’entrée du parc communal", continue Yves Depas. Cela pourrait aussi être le point de chute du commissariat si un déménagement s’impose. La majorité espère empocher un demi-million d’euros avec la vente du vaste bâtiment de l’ancienne maison communale. "On voudrait aussi imposer la sauvegarde de l’actuelle façade. Ce bâtiment a quand même une histoire, une âme…"

2 Terrain de Rhisnes

Toujours pour soutenir le financement de la nouvelle maison communale, il est également prévu de vendre le grand terrain de Rhisnes, juste en face du club de tennis de table. "Mais il n’y a eu qu’un seul candidat lors du dernier appel", se lamente le bourgmestre. "Et encore, l’offre a été envoyée par courriel et elle n’a même pas été signée." Une "légèreté" qui laisse Yves Depas plutôt perplexe. On sait la société immobilière gérée par la famille de Thibault Bouvier, éconduite lors d’un précédent appel, est toujours là, en embuscade et pourrait faire valoir ses droits, aussi devant le conseil d’État. Ici aussi, la majorité espère retirer au moins un demi-million d’euros de cette vente.

3 Hall sportif

"La collaboration avec la société Houyoux est parfaite et la volonté est de pouvoir inaugurer le hall en septembre (2023). Mais avec l’augmentation des prix des matériaux et toutes les hausses, on a un surcoût de 800 000 € sur un budget global d’environ cinq millions " épingle le bourgmestre. "Malheureusement, le subside régional initial ne sera pas revu à la hausse. On regarde donc pour resserrer les boulons et réduire le plus possible les dépassements."

4 Extension de l’école d’Émines.

L’inflation est aussi passée par là. Le budget initial était de 1,2 million d’euros. "On pouvait tout financer avec des subsides pour 88%, le solde étant payé avec la vente des modules actuels", poursuit le bourgmestre de La Bruyère. "Mais c’est une structure en bois et ce matériau a augmenté terriblement. On a subi une augmentation de 200 000 € qu’on doit intégralement supporter." Mais ces mauvaises surprises ne grippent pas toute la machine. "Non, on n’a pas voulu planter là les entreprises partenaires. On a continué à avancer. Et on parvient quand même à présenter un budget 2023 avec un boni de 300 000 €", conclut le bourgmestre avec le sourire d’un joueur de Monopoly qui vient de réaliser un joli coup.