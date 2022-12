90 ans des apparitions de Beauraing (épisode 4) | « On a même dit que mon père n’avait pas fait de plans de la chapelle »

En 1943, Michel Claes a 30 ans. Jeune architecte, il est contacté par un de ses anciens professeurs d’architecture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, Henry Lacoste, pour collaborer sur un projet d’envergure. " En septembre 1943, un concours a été lancé à Beauraing pour l’aménagement du site des apparitions , raconte Marie-Christine Claes, la fille de l’architecte namurois. Il y a d’abord eu deux projets surlesquels mon papa a travaillé avec Henry Lacoste. Le premier n’a pas été accepté. C’était un projet architectural et d’urbanisme qui englobait le domaine du château (NDLR : le comité Pro Maria, qui gère les sanctuaires, avait des vues sur le château ; il l’achètera en 1946). Il était notamment prévu une tour des apparitions et un jardin clos. C’était un projet assez ambitieux et coûteux." Un second projet, proche du premier mais réduit, sera aussi rapidement écarté. Du fait de la guerre, la collaboration entre les deux hommes se déroule à distance.

L’œuvre d’une vie

Un troisième dossier est alors introduit. "Mon papa le remettra seul. Après la guerre, ils n’ont plus collaboré car Lacoste travaillait sur d’autres chantiers. Mais ils ont continué à bien s’entendre." Fin décembre 1945, Michel Claes est désigné pour la construction de la chapelle. Le coût de ce chantier, qui ne devait être pour l’architecte qu’une première étape dans l’aménagement du site, est estimé entre 2 et 3 millions de francs. "Mon père, ce qui l’intéressait, c’était la symbolique, surtout des nombres. Il avait tous les livres parus sur les apparitions, dans lesquels il a fait des annotations au crayon. Il a traduit les apparitions dans l’architecture. " Le Namurois, passionné par la Vierge Marie, voit cette chapelle et les sanctuaires comme l’œuvre de sa vie. "Il a même acheté une maison pour s’installer à Beauraing. C’était un projet très important pour lui."

Des millions de surcoût

En 1947, la première pierre est posée. Rapidement le chantier est parsemé d’embûches et de surcoûts faramineux. "Il y a eu pas mal de temps d’arrêt, notamment pour des problèmes de stabilité et de sous-sol qui ont engendré des frais supplémentaires, mais aussi par manque d’argent. Le clergé pensait que les dons allaient continuer à affluer, mais ça n’a pas été comme on l’espérait", souligne Marie-Christine Claes.

Dès 1948, le chanoine Henry Massart, premier recteur des sanctuaires, s’interroge sur la possibilité de placer les 150 personnes escomptées dans la chapelle et sur les dépassements de budget engendrés par le détail des finitions. "Le clergé a reproché à mon père lataille exiguë du bâtiment, alors qu’il avait suivi ce qu’on lui avait demandé : une chapelle, avec des espaces de confession, un autel en plein air, etc. On a même dit que mon père n’avait pas fait de plans de la chapelle. Alors qu’il avait dessiné tous les plans de découpe, pierre par pierre, sur des plaques de zinc. Il avait découpé des zincs qui avaient la forme de chaque pierre, c’était un boulot de dingue, il a fait des milliers de dessins."

Procès

En août 1954, le plus gros est fait. La chapelle est consacrée. Mais le chantier n’est pas pour autant terminé.

Dès 1955, Pro Maria fait part à l’architecte de sa volonté de stopper la collaboration. Michel Claes, qui imaginait jusque-là aménager l’ensemble des sanctuaires, se sent lésé et réclame des indemnités. Entre les deux parties, rien ne va plus. "Tout s’est très mal terminé. Il y a eu un procès. On reprochait à mon père les surcoûts, la faillite d’un entrepreneur, etc. Il a fini par être déchargé du chantier."

En 1960, la collaboration s’arrête définitivement, laissant la chapelle, et notamment sa décoration intérieure, inachevée. Ce bijou d’architecture, véritable œuvre d’art qui regorge de détails subtils dans chaque recoin, aura au final coûté la bagatelle de 14 millions de francs.

« La Sainte Vierge a mis les religieuses à la porte »

Sœurs Albert-Marie et Marie-Madeleine, 90 et 87 ans (qui sont aussi sœurs de sang) vivent et sont toujours actives à l’INDSC. ©EdA

Lorsque sœur Marie-Madeleine est arrivée en 1956 à Beauraing, les religieuses venaient de déménager de "l’autre maison". Elle se souvient: "Vu l’effervescence de l’autre côté, il a fallu scinder la communauté en deux et commencer une nouvelle vie ici avec les élèves." Elle sourit: "La Sainte Vierge a mis les religieuses à la porte. Vu la foule qui s’amassait dans le jardin des apparitions, sur les talus du chemin de fer, il n’était plus possible pour les élèves de se concentrer, ils n’entendaient rien à cause du bruit, des chants dehors. Il y avait trop de pèlerins, ce n’était plus tenable, l’école ne pouvait plus vivre. Il fallait déménager. Et surtout, il fallait de l’espace pour accueillir les malades…".

Avant de s’installer à la rue de Rochefort, quelques classes ont pris place provisoirement dans l’ancien Spar (près de la place de Seurre). "Les classes des 1re et 2e primaires ont eu cours là. À l’époque, c’était le cinéma Familia. Le bâtiment était au-dessus du Biran… le ruisseau servait de toilettes." Elle précise: "Par la suite, c’est redevenu un cinéma. On reprochait d’ailleurs aux voyants d’y aller. Tout ce qu’ils faisaient était scruté !" Les classes ont ensuite déménagé, dès 1954, dans l’école actuelle. "Il n’y avait pas encore toutes les ailes qui ont été construites par la suite, précise sœur Marie-Madeleine. Lorsque les internes ont commencé à venir, il n’y avait pas d’eau, pas de porte. Progressivement, ça s’est amélioré."

Sur le site des apparitions, elle se rappelle: "La chapelle votive était érigée. Mais c’est tout. Il n’y avait aucune structure en béton, pas d’abri. Il n’y avait que de la terre battue. En hiver, les pèlerins étaient gelés." Et sœur Albert-Marie, qui est arrivée plus tard à Beauraing, de préciser: "L’aménagement a pris du retard. Il a fallu attendre la reconnaissance officielle. En attendant, les religieuses ne pouvaient pas en parler."

À l’époque, les pèlerins affluaient. "Ce qui me frappait, c’étaient les Hollandais. Ils étaient en costumes régionaux, c’était du spectacle, se souvient sœur Marie-Madeleine. Il y avait des cars, des cars, des cars… on ne savait plus où les mettre. Dans le jardin, tout était massacré. Sœur Saint-Adrien, que les élèves appelaient sœur Miroute (sourire), racontait qu’avant, le jardin des sœurs, c’était un beau jardin, bien entretenu." Et puis, les constructions de l’architecte Roger Bastin ont commencé. "Je me souviens que tout d’un coup, des bâtiments s’érigeaient, des abris, le pavement dans le jardin…", poursuit sœur Marie-Madeleine.

Naissance de l’école des Frères

Elle rappelle: "Jusqu’en 2e primaire, les classes étaient mixtes. Ensuite, les garçons devaient partir à l’athénée. L’inspecteur de l’époque est allé trouver le doyen Lafontaine en lui disant qu’il fallait fonder une école pour garçons pour permettre à ceux qui ne voulaient pas aller à l’athénée de pouvoir aller dans une école libre." C’est la naissance de "l’école des Frères", de l’Institut Notre-Dame (IND) dont l’architecture est l’œuvre d’un certain… Michel Claes.

Aujourd’hui, il reste quatre religieuses à "la maison de l’accueil" aux sanctuaires, toujours propriété des sœurs de la doctrine chrétienne de Nancy. Elles ne sont plus que deux à vivre au sein de l’INDSC.