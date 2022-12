Au total, 295 lots de bois étaient mis sur le marché. Trente-six n’ont pas trouvé d’acquéreur. En moyenne, le prix du stère est 15,15€. Du côté de Baronville et Beauraing, les prix sont largement au-dessus de cette moyenne. En cause: le nombre de parts limité. Certaines parts bien situées sont naturellement aussi plus prisées, pour des raisons d’accessibilité, par des personnes qui ne disposent pas de beaucoup de matériel.

De l’avis de l’échevin de la forêt, Benoît Rolland, les ventes 2023 ont accueilli des personnes qui ne s’étaient jamais présentées. Il faut y voir un signe de la situation économique selon lui.

Pour la commune de Beauraing, l’épisode des ventes aux particuliers n’est pas terminé. Une revente est annoncée pour le 28 janvier. Ici, contrairement à la précédente vente, toute personne qui le souhaite peut se présenter et peut tenter d’acquérir toutes les parts qu’elle souhaite.