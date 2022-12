Théâtre à Namur: et si la mort n'était qu'une vaste comédie ?

Partant en quelque sorte de ce constat d’échec universel, Dominique Bréda et sa bande de comédiens déjantés se sont attelés à nous proposer leur vision de l’après.

Un voyage sur les sentiers de l’inconnu

Ayant été percutée par un camion poubelle, Alice décède sous les yeux de sa responsable commerciale. Commence alors pour elle un voyage sur les sentiers de l’inconnu. Une ultime traversée qui va l’amener à croiser le chemin de personnages aussi énigmatiques que délirants. À commencer par un être de lumière qui l’accueille et tente de lui faire comprendre qu’elle est passée de vie à trépas et que le temps désormais n’existe plus. Difficile à admettre, évidemment, quand, comme Alice, on se sent bien vivante… Sa rencontre avec un "omni" physicien, et puis avec la Mort, sa quête de Dieu ou encore ses retrouvailles avec sa responsable, décédée juste après elle, ponctuent sa toute récente éternité.

Par le biais d’une écriture désinvolte, un rien absurde, mêlant légèreté et dérision, Dominique Bréda et ses comédiens nous livrent, non sans humour et avec un sacré brin de folie, leur vision de l’au-delà et nous invitent, durant près d’une heure vingt, à les suivre sur les chemins de l’improbable… En attendant (évidemment) la fin.

Théâtre Jardin Passion, 39, rue Marie Henriette. Spectacle jusqu’au vendredi 23 décembre à 20h30. Infos et réservations: 0472 96 53 16 – info@theatrejardinpassion.be