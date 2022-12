Projet de chemin communal dans un bois à Assesse: une séance d'information

Ce mardi 20 décembre à 20 h, le collège communal d’Assesse et le GAL Pays des Tiges et Chavées organisent, à la Maison communale, une réunion d’information sur le ViciGAL et son tracé assessois. L’initiative s’inscrit dans la foulée de l’enquête publique relative à la reconnaissance officielle de deux chemins communaux dont un emprunte le bois reliant Courrière à Sorinne. Enquête suivie d’une réunion de concertation et d’un vote au conseil