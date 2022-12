Namur : De la jeunesse pour les 100 ans des Fièsses

"Intéresser les 15-30 ans aux Fêtes, aux valeurs qu’elles portent et les traditions, c’est un défi qu’on veut vraiment relever pour nos cent ans", insiste Floria Hennes, vice-présidente du CCW.

Le pont entre les générations est déjà en train de se construire. Florine Malaise et Tristan Clothaire sont d’ailleurs en train d’y travailler. Ces deux étudiants namurois sont en effet les dernières recrues du Comité central.

"Dans le cadre de nos études, on planche en effet sur la manière d’intéresser le jeune public aux Fêtes de Wallonie", situe la première, étudiante à la Haute École Albert Jacquard.

François Cornez, membre du CCW et également professeur à la haute école, a assuré les connexions. "Dans le choix des supports, du réseau en vogue du moment, des influenceurs qui comptent, les jeunes sont vraiment les mieux placés pour savoir ce qui fonctionne et quelles sont les attentes des gens de leur génération", insiste François Cornez.

Cette opération, Florine et Tristan l’ont déjà commencée lors de l’édition 2021. "Jusqu’ici, les Fêtes, c’était plutôt la guindaille. On n’y descendait qu’en soirée, sans trop se soucier du reste du programme", commente le second. "Mais en s’y intéressant de plus près, j’ai découvert des facettes surprenantes. Je suis marqué ainsi par l’amitié qui règne entre les échasseurs. Ils se rentrent dedans et puis boivent le coup tous ensemble…"

Florine s’est rendu compte qu’il y avait aussi une vie pour les Wallos durant la journée… "Les Walloniades avec leurs jeux anciens, le folklore… Tout cela pourrait paraître un peu vieillot et puis, quand on entre dedans, c’est incroyablement dynamique et moderne. Ça nous a tellement plu, via nos recherches, qu’on a eu l’envie de prendre aussi nos responsabilités en rentrant dans le CCW." Le duo travaille d’ailleurs actuellement sur les podcasts "Les Wallos et toi ?" destinés aux grands ados et jeunes adultes, séquences dans lesquelles on croisera des têtes namuroises connues et des influenceurs. En 2023, on découvrira tout ça, avec une bonne dose de sang neuf pour la centenaire.