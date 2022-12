Finale de la Coupe du monde perdue par la France: coup de blues sur Namur (VIDEOS)

"En même temps, ce n’est que du foot", relativise le papa, un œil sur l’écran. "Si je pouvais ramener quelque chose en France qui est propre aux Belges, c’est l’autodérision. à l’inverse, je vous ramènerais du champagne. Mais plus fondamentalement, quand je suis arrivé ici en Belgique, je n’ai jamais eu l’impression que j’étais parti à l’étranger."

Un peu plus loin, Guillaume se ronge les ongles sur le coin du comptoir. "Je suis en Belgique depuis dix ans", débute le longiligne Français. "C’est désormais ma vie, mon pays et je ne retournerai plus en France", avance-t-il comme une profession de foi. "Par contre, je trouve qu’il y a un point sur lequel le Belge pourrait progresser. Quand un Français estime qu’il est confronté à une injustice, il va gueuler jusqu’à temps qu’il ait raison. Le Belge, il ne va pas insister…"

Mais Guillaume comme Matthieu auront vécu cette finale douloureuse dans le Plat Pays. Et ils trouveront probablement dans les prochains jours, des potes "noir-jaune-rouge" qui les consoleront pour cette finale perdue. Un peu comme nous, les Belges, avons pu nous appuyer sur l’épaule d’un ami, la nuit du 10 juillet 2018.