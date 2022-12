"Budget difficile", a-t-il expliqué, signalant entre autres l’augmentation des frais de personnel, due aux cinq indexations connues cette année et aux trois prévues l’année prochaine. Il espère un réveil des pouvoirs subsidiants pour alléger la part communale. Le budget extraordinaire s’établit à 148 560 €.

L’échevin des finances Paul-Bernard Lesuisse a pris le relais en présentant le budget communal. À l’ordinaire, il présente un boni de 14 520 € sur un montant de 11 449 222 € de recettes et 11 434 702 de dépenses. Il signale les augmentations de dépenses habituelles comme le carburant, le chauffage et le personnel.

Il a rappelé l’évolution des dépenses ordinaires, soit une augmentation de 17% pour le fonctionnement et le personnel, de 15 % pour les transferts, correspondant à une hausse de plus de 18 % à l’exercice propre et de 14 % au général.

En recettes, il épingle une augmentation du fonds des communes de plus de 279 514 € et de 1 205 830 € d’impôt, correspondant à une majoration de 20 % à l’exercice propre et de 14% au général.

Réfléchir à une gestion prudente et responsable

L’échevin a cité des diminutions de certains crédits et l’utilisation de provisions. Il propose une réflexion pour une gestion prudente et responsable pour la suite, en matière de personnel, du deuxième pilier pensions. Il souhaite recentrer la réflexion sur les missions principales d’une commune, et aborder le sujet des taxes qui n’impactent pas directement le citoyen.

Il se demande ce que seront les réactions du Fédéral et de la Région quant à la pression sur les communes. Malgré celle-ci, les taxes sur l’impôt des personnes physiques et du précompte immobilier restent inchangées. La première est fixée à 8,5% et la seconde à 2600 centimes additionnels.

Le budget extraordinaire se chiffre à 5 150 000€. La conseillère du groupe ALN Gaëlle Jacobs a posé des questions techniques.

Sébastien Humblet (ALN) a annoncé l’abstention de son groupe sur le budget ordinaire car il faut bien assumer les frais de personnel et il a approuvé le budget extraordinaire car de nombreux dossiers sont attendus depuis des années par les habitants et certains ont d’ailleurs été initiés lors de la législature précédente.