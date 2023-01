Rétro 2022 en province de Namur: octobre

©ÉdA – 60250599621

Disparue depuis le 2 novembre 2020 à Andenne, Paulette a été retrouvée à deux pas de chez elle, rue de Reppe, grâce aux images relevées par Google Street View.

C’est une histoire qui a marqué l’année 2022: Le corps de Paulette Landrieux, 83 ans, a été retrouvé par les forces de l’ordre deux ans après sa disparition à quelques pas de chez elle, rue de Reppe à Andenne. Ce qui a permis d’élucider ce mystère alors que de gros moyens humains et techniques avaient été déployés sans succès début novembre 2020 ? Les images relevées par Google Street View de l’époque. Cette page Web permet de se promener, en restant assis sur sa chaise de bureau, dans toutes les rues belges et du monde entier.

Un enquêteur a eu le réflexe de visionner la rue depuis Google Street View avant de clôturer le dossier. Concours de circonstances complètement incroyable, ces images montraient Paulette en train de s’éloigner de sa maison, de traverser la rue et se diriger vers le jardin de son voisin. Les forces de l’ordre andennaise ont alors suivi cette piste et découvert l’habitante, inerte et étendue sur un talus.

Mais comment la police a-t-elle pu passer à côté de Paulette malgré les chiens pisteurs et un hélicoptère équipé de caméras thermiques ? Un élément de réponse était apporté par une amie de la victime: les forces de l’ordre se sont concentrées sur une zone de recherche alors qu’elle se trouvait en fait de l’autre côté, chez le voisin. Du côté du parquet de Namur, l’explication était la suivante: personne ne savait quelle direction avait pris l’habitante de la rue de Reppe. "C’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin." Le lieu où elle a été retrouvée n’était pas des plus simples d’accès. Quant aux chiens pisteurs, il a été indiqué que les relents de la mort comprennent quelque 800 nuances, et aussi susceptibles de brouiller leur truffe, ce qui complique leur travail. L’erreur est humaine, animale aussi. Le principal, pour toute une famille, c’est d’avoir retrouvé Paulette et de lui offrir une dernière digne demeure.

2. En bref

Les patinoires

Nombreux citoyens se sont insurgés contre le maintien de patinoires aux marchés de Noël. Si Namur et Gembloux ont opté pour un plancher en bois, la crise énergétique n’a pas impacté l’avis des organisateurs de ceux de Mettet et Ciney. Pour ce dernier, la Ville, à la manœuvre, a indiqué que le marché avait été signé avec le prestataire durant l’été et qu’il était impossible de revenir en arrière. À Mettet en revanche, alors que les organisateurs y croyaient dur comme fer, le marché de Noël et la patinoire ont finalement été annulés. Enfin, à Anseremme, la patinoire de Dinant évasion a été maintenue par Olivier Pitance. Selon ses calculs, il ferait "bouf" sur le plan énergétique grâce à son installation photovoltaïque.

Cousu de fil blanc ?

À Sombreffe, le conseiller communal DéFi, Marc Laloux, estimait que le choix de nouvelle directrice de l’école de Tongrinne était cousu de fil blanc par le collège. Il a introduit un recours auprès du ministre des pouvoirs locaux. La réponse est tombée fin décembre: le ministre a balayé les arguments du conseiller communal.

Coups mortels

Le 24 octobre, dans un immeuble de la rue de La Closière à Wanfercée-Baulet (Fleurus), une scène de coups entre deux hommes a abouti au décès de l’un d’eux, Raffaele Volpe. Un suspect a été placé sous mandat d’arrêt dans la foulée: l’artiste namurois Patrick Quinot.

l’Espace dignité

D’anciens bénévoles de l’Espace dignité, accueil de jour à Namur, ont dénoncé une gestion calamiteuse du responsable et initiateur du projet, Robert Bourgeois. S’il a fait son mea culpa concernant certains éléments, il estime que de nombreux propos sont des inepties et infondés. Début novembre, le conseil d’administration de l’ASBL a malgré tout réitéré sa confiance envers Robert Bourgeois.

3. Le chiffre

30 C’est la peine infligée par la cour d’assises de Namur à Laurent Badot pour le meurtre de sa maman, Myriam, la nuit du 7 au 8 juin 2020 à Andenne.

Laurent Badot a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa maman. ©ÉdA – Florent Marot

4. La citation

"S’ils pensent que je vais démissionner, ils se mettent le doigt dans l’œil. Et je le dis poliment." Jean-Luc Evrard, échevin des travaux de Jemeppe.

5. L’image du mois

Le Hanretois Nicolas Vanderkelen a remis son titre de champion d’Europe de la coupe mulet en jeu à Virginal (Ittre) à l’occasion du festival de la coupe mulet le 8 octobre. Malheureusement, il a dû céder son titre d’ambassadeur à Eddy Michel, spécialiste de la danse country.