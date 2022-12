Onhaye : Un conseil communal marqué par la stratégie énergétique

On a vécu un conseil communal un peu bizarre jeudi soir à Onhaye. D’une part, l’absentéisme était assez fort en majorité où il manquait les échevines et deux conseillers, soit quasi la moitié du groupe. En minorité, tout le monde était là. Dire que le conseil fut important serait mentir. On en retiendra le dialogue qui a duré au moins une heure entre un représentant du bureau d’études indépendant Wattelse venu parler d’un Plans d’actions pour l’énergie durable et le climat (PAEDC), dans le cadre du programme POLLEC (2012), qui accompagne les communes wallonnes pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce PAEDC dans le cadre de leur adhésion à la Convention des Maires. Il a été beaucoup question de tonnes de CO2 à diminuer grâce à des actions à décider. L’une d’entre elles a remplacé le sourire du bourgmestre par une mimique contradictoire. Dans le débat, on a appris que si Onhaye acceptait 44 éoliennes sur son sol (alors qu’elle en a déjà repoussé trois), la partie serait presque gagnée et Onhaye aurait conclu le contrat. Mais voilà, il ne faut pas parler éoliennes. "Ça n’arrivera jamais", a lancé Christophe Bastin.