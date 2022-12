Ohey : un budget pour accroître les atouts de la commune

Tout budget ne constitue qu’une prévision. Néanmoins, force est de constater qu’il est difficile de savoir ce que demain sera fait. Le collège a donc préféré prévenir, à défaut de prédire. Une provision de 200 000 € a été mise de côté sans savoir si cela suffira. On note, côté dépenses pour 2023, une hausse de 156 000 € pour le chauffage/gazoil (par rapport à 2022), 289 000 € supplémentaires de frais de personnel et un surcoût de 20% pour la zone de police, "alors que 25% auraient été préférables."

À l’extraordinaire, un montant de 7,7 millions a été budgétisé. La ligne de conduite: "investir pour augmenter les services et le bien-être des citoyens." Les éléments qui appuient cette option: l’augmentation de 10% de la population (en 10 ans), une augmentation des recettes liées à l’IPP et au précompte immobilier, une pyramide des âges favorable et un taux de chômage en régression.

Parmi les chantiers programmés: la maison multiservices, rue de Ciney ; le cœur d’Evelette ; le Centre sportif (LED, nouveau revêtement de sol, panneaux photovoltaïques, mur d’escalade, etc.) ; la rue de Nalamont. Des projets couverts à raison de 43% par emprunts, 35% par les subsides et 23% par le Fonds de réserve. Des emprunts qui, dans la note du directeur financier, devront être évités.

Du côté de la minorité Pour Ohey, le conseiller Didier Hellin n’élude pas le positif comme les projets de collaboration à l’image du parc naturel ou encore l’intervention de la commune pour les titres-services (+ 25 000 €). Tous comptes faits, le conseiller voit dans cet apport providentiel (Région, APE etc.) une recette one shot. "En fait, le boni, à l’ordinaire se chiffre à 30 000 €, soit 0,38% du budget. Et on est au début."

« Pas d’électrochoc »

Face aux critiques collégiales à l’égard du Fédéral, le groupe estime "qu’il semble plus facile de dépenser dans le divertissement que dans des dépenses régaliennes (Ndlr: sécurité, secours). L’électrochoc évoqué il y a deux ans n’a pas eu lieu." Et d’évoquer une fuite en avant dans l’endettement (estimée à 16 millions). "On veut bien nous associer mais dans des moments difficiles."

Une réflexion également entendue du côté d’Ohey Plus suite à l’annulation de la réunion budget des chefs de groupe. Le conseiller Arnaud Paulet estime qu’ "on va droit dans le mur.". Celui-ci reprend d’ailleurs les mots du directeur financier: "il convient (….) de s’interroger sur l’opportunité de reporter, d’arrêter, de réduire certains investissements ou de ne plus en faire de nouveaux."

Néanmoins, tout comme son collègue de la minorité, tout n’est pas à jeter. La réfection de la rue de Nalamont, celle du centre sportif (dont le dossier de subsidiation n’a pas été retenu), le parc naturel, etc. sont autant de points positifs. Le reste l’est moins: la dette, l’augmentation du taux de couverture de la taxe déchets, le projet de maison multi-services sont pointés du doigt. La minorité (sauf Écolo) a voté contre.