Gembloux : un prix européen pour des élèves de l’Institut Technique Horticole

De ce programme naissent des projets, comme celui mené par l’Institut Technique Horticole (ITH) de Gembloux. De 2018 à 2021, les élèves de 5e et 6e techniques en environnement ont conçu une exposition autour de l’impact des espèces invasives sur le patrimoine naturel européen. "Il s’agit d’une thématique importante, liée au réchauffement climatique", explique Christopher Heenan, professeur de cours techniques. "L’Europe estime que les espèces invasives représentent un coût de dix milliards d’euros par an." Ces espèces, qu’elles soient végétales ou animales, sont une source de nuisance environnementale. Pour mesurer leur niveau de menace, les élèves de l’ITH se sont rendus dans plusieurs pays. "En Suède, ils ont pu analyser l’impact des huîtres asiatiques. En Slovénie, ils se sont focalisés sur les espèces de montagne. Au Portugal, ils ont observé l’incidence sur le littoral. Et en Belgique, ils ont étudié le cas de la palourde asiatique, au niveau de la Meuse. Ces différents voyages se sont déroulés sur une période de deux ans. Nous acceptions six élèves par séjour d’une semaine, en nous assurant que chaque étudiant ait l’occasion de partir au moins une fois."

Malheureusement, l’exposition qui devait mettre ce travail en lumière lors des journées portes ouvertes de l’école avait dû être annulée, à cause de la pandémie. "Par contre, nos affiches sont toujours présentes au sein de notre établissement, précise Christopher Heenan. Notre partenaire slovène les a également présentées dans une petite vidéo."

Parmi 98 lauréats

Finalement, le manque de visibilité accordée au travail des futurs techniciens en environnement de l’ITH a été comblé, vendredi dernier, lors de la remise des prix européens de l’enseignement innovant, organisée pour les 35 ans du programme Erasmus + en fédération Wallonie-Bruxelles. Les élèves de l’Institut Technique Horticole ont reçu l’un de ses prix des mains de la ministre de l’Éducation Caroline Désir. Créées il y a deux ans, ces récompenses célèbrent l’implication, la créativité et le caractère novateur de projets Erasmus +, à travers l’Europe. Au total, 98 diplômes ont été décernés, dont trois pour des établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’école communale Robert André de Flénu et l’Athénée Royal Simone Veil de Beaumont représentaient respectivement l’enseignement primaire et secondaire. L’ITH faisait office de candidat – et de lauréat – pour l’enseignement qualifiant. "Si les thématiques étaient relativement variées pour les autres écoles, notre projet devait être axé autour de l’environnement et du développement durable. Il devait également respecter une cote de 80 %", indique Christopher Heenan, fier de voir le travail de ses étudiants récompensé.