Dinant : l’œuvre d’Antoine Wiertz aurait inspiré la statue de la Liberté

La phrase mène à la statue Le Triomphe de la lumière d’Antoine Wiertz, datée de 1865, dont on dit qu’elle aurait inspiré Frédéric-Auguste Bartholdi, l’artiste qui a réalisé la statue de la Liberté (1886). "C’est le bruit qui court, explique l’échevin du Tourisme, Alain Rinchard. On raconte qu’il aurait recopié cette statue . C’est plausible quand on voit la ressemblance entre les deux. Le glaive a juste été remplacé par les tables de la Constitution américaine."

L’objectif de ces mots suspendus, c’est d’inviter les gens de passage à les suivre et à se diriger vers l’œuvre de Wiertz et, donc, vers le centre-ville déserté depuis des années. "La Croisette est un atout pour Dinant, mais les touristes restent sur cette Croisette, ils ne se rendent pas dans le centre", explique Hélène Meyfroidt de l’Agence de développement local de Dinant. Elle a travaillé sur ce dossier avec son collègue Thierry Marlier. L’échevin du Tourisme ajoute: "Il a fallu trouver une accroche pour intriguer les gens et leur donner envie de rentrer dans cette rue. Ici, pour lire la fin de la phrase, il n’y a pas d’autre choix que d’avancer…"

Le dossier, lancé voilà près de trois ans par l’ancien échevin Laurent Belot, a pris pas mal de retard à cause de la crise du Covid. Mais pas uniquement.

Coût total: 35 000 €

"Il a fallu obtenir les autorisations de chaque propriétaire, signer des conventions, pour pouvoir accrocher les câbles. Ce qui représente 14 bâtiments en tout, vu qu’il y a sept morceaux , cela n’a pas été simple".

Hélène Meyfroidt de l’ADL précise: "Un propriétaire a dit non. À cause de cela, on n’a pas pu avoir le même écart entre les bouts de phrases. Certains sont plus ou moins rapprochés."

Le choix du lieu n’est pas le fruit du hasard. "On a fait un marché public, on est passé par une société spécialisée qui a étudié l’endroit. Ils nous ont proposé plusieurs projets et le collège a tranché sur ces lettres et sur le choix de la phrase."

Alain Rinchard poursuit: "L’étude a abouti à la conclusion que c’était l’endroit le plus propice pour passer de cette Croisette à la rue Grande. Il fallait un passage pour piétons, il fallait répondre à plusieurs critères."

D’après l’échevin et les représentants de l’ADL, cette phrase n’est que le début d’une réflexion plus globale. "On veut trouver d’autres manières d’amener les passants vers la rue Grande. Mais on ne peut pas faire ça dans toutes les rues. D’autres effets visuels sont prévus, notamment un parcours de street art dans le centre-ville. Mais tout ça prend beaucoup de temps." Une plaque incitative en plusieurs langues doit aussi être apposée sur la Croisette pour susciter la curiosité des touristes.

Coût global de ce projet "prévu pour durer des années": 35 000 €, dont 10 000 € pour l’étude.