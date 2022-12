Il a remercié l'ensemble de son comité, pour son engagement, sans qui rien ne serait possible. Il a rappelé les principales activités de l'année écoulée. Et de citer la pièce d'ji dis ça es d'is di rin par la section théâtrale et le concert d'ouverture de la section musicale.

Le vice-président Paul Fontinoy est devenu le metteur en scène attitré, et avec lui sont arrivées de nouvelles recrues. Sans oublier la fête de la musique, la fête de l'été et son barbecue, et enfin le souper spaghetti musical.

La section musicale a presté 13 fois avec une moyenne de 21 musiciens et trois nouveaux musiciens, fréquentant le conservatoire de Ciney, sont entrés dans le groupe.

Mis à l'honneur

Plusieurs décorations de la Fédération ont ensuite été remises. Une vingtaine de personnes sont mises à l'honneur. Certains devaient l'être précédemment. C'est le cas de Jean-Pierre Tasiaux, pour plus de 20 années et Valérie Nigot, pour plus 40 ans au service de la musique.

Les épingles vertes pour cinq ans d'ancienneté ont été remises à Dominique Adam, Nathalie Seine, Eric Lomba et François Espert

Les épingles rouges, pour dix ans sont octroyées à Gérard Marchand et Benoît Coppens.

Quinze ans d'ancienneté, soit la médaille de 3è classe, ruban tricolore belge, médaille fond émail vert pour Dominique Meurisse, alors que Barbara Louis recevait la médaille de 3è classe, ruban tricolore belge, médaille fond émail gris.

La médaille de 2è classe, fond émail amarante est offerte à la saxophoniste Nancy Chardon pour un quart de siècle de fidélité au groupe.

Pour 30 ans d'ancienneté, le directeur musical Gary Rodric, qui a succédé à ce poste à Didier Rase, a reçu la médaille de 2e classe, fond émail bleu.

On passe à la médaille de 1ère classe, fond émail blanc pour Armel Letecheur qui compte 35 ans d'ancienneté. La médaille fond émail noir revient à Jacqueline Lomba, actrice et musicienne pour 40 ans de service.

Brigitte Balthazart, Hervé Balthazart et Jean-Jacques Bougelet ont reçu la médaille d'excellence fond émail bleu, pour 45 ans au service de la musique.

Un demi siècle et la médaille d'excellence 2è classe, fond émail rouge pour la trésorière Colette Vanlanguenakerss.

Et pour terminer, l'honneur de 1ère classe, fond émail vermeil pour les 65 ans d'activité de Francine Materne, elle qui a remarquablement secondé son mari Jules Balthazart au secrétariat et Albert Franchimont qui a assuré, en son temps, la présidence du groupe.