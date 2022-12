Des coups à un collègue pompier

La victime dit avoir reçu des coups au front, sur le nez et à l’arcade sourcilière. De quoi occasionner une incapacité de plus de 4 mois, celui qui a reçu les coups se plaignant encore de gênes au niveau du nez aujourd’hui. “Des collègues disent en effet que je l’ai frappé, mais l’esprit de corps est très fort chez les pompiers.” Le conseil de la victime, constituée partie civile, réclame la désignation d’un expert afin de déterminer l’incapacité exacte de son client. Et s’étonne que le prévenu n’ait pas contesté une procédure disciplinaire menée dans le cadre de sa profession, mais réclame son acquittement devant le tribunal.

Le substitut Vandermeiren souligne la “violence inouïe des coups portés” et requiert une peine de travail de 240 heures. Le conseil du prévenu relève pour sa part que le dossier avait dans un premier temps été classé sans suite et plaide l’acquittement de son client.

Jugement le 27 janvier.