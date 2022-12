Ciney: Marie-Julie Baeken dirigera le domaine provincial de Chevetogne

Ses challengers ? Une dame à la tête d’un GAL (Groupe d’action local) en Brabant wallon et une figure politique (il le fut en tout cas) bien connue: le Cinacien Patrick Dupriez, ancien député écolo et président du Parlement wallon.

L’ombre de Patrick Dupriez

Il y a eu quelques incidents autour de la personne de Patrick Dupriez, les verts au conseil provincial ne remettant en rien en cause les qualités de Marie-Julie Baeken, mais s’étonnant du traitement de la candidature de l’un des leurs. Le chef de groupe Écolo Georges Balon Perin a tenté d’intervenir en séance publique, juste avant le vote. Mais le président de l’assemblée, Philippe Bultot (MR) ne lui a pas donné la parole. Ce que le conseiller n’a pas pu dire ? Que Patrick Dupriez aurait été le seul à faire l’objet "de réserves étranges" dans le rapport du jury. Reprocher à Dupriez de ne pas bien connaître Chevetogne, nous dit Georges Balon Perin, il faut le faire. Il y a travaillé 7 ans avant son parcours politique et il habite à 500 mètres du domaine. Autre reproche des verts qui nous revient: la difficulté pour les élus d’accéder aux projets remis par les candidats. Ils auraient dû se rendre au siège de l’administration, à Salzinnes.

En séance publique, le chef de groupe Écolo a été prié de se taire. Mais on sait que juste avant, lors du huis clos où les candidats ont été présentés avec les résultats de leur "assessment", ça a chauffé. On entendait les haussements de voix depuis la salle des pas perdus.

Voilà, incident clos. Marie-Julie Baeken entrera en fonction en tant que responsable de la régie de Chevetogne au printemps, d’abord avec le statut de stagiaire (durant un an).

Comité d’accueil

Il aura beaucoup été question de Chevetogne ce vendredi. À leur entrée au palais provincial, les élus ont été accueillis par des travailleurs du domaine, encadrés par des syndicalistes de la CGSP, dont certains venant d’autres services publics. Il s’agissait pour eux d’interpeller les décideurs politiques sur la dotation pour la régie en 2023, 4,4 millions d’euros. Explication d’une manifestante: un plan pluriannuel prévoyant ce montant a certes été fixé, mais c’était avant la crise. La dotation a été réduite comme prévu (de 4,7 millions en 2022 à 4,4 millions), tandis que dit-elle, pendant ce temps, celle attribuée au Bureau économique de la Province a été indexée. "Alors qu’ils ont 16 millions de réserves". La même estime que rester dans le même plan financier vu le contexte économique actuel, "c’est malhonnête". Message du comité d’accueil: "On voudrait que le tir soit rectifié lors d’une modification budgétaire sinon, on a déjà démontré qu’on est très réactifs".

En conseil et sous les regards de la délégation mobilisée, la députée provinciale en charge de Chevetogne, Geneviève Lazaron (Les Engagés), a demandé et s’est demandé: "Où est le problème ? Le boni pour 2022 est de 650 000 €, le budget 2023 en prévoit un de 90 000 €". Et la Namuroise de répéter ce qu’elle a déjà affirmé: une modification budgétaire peut être envisagée si à un moment il faut réagir. Mais rien ne l’indique à ce stade. Elle est confiante. Pas les 76 agents de Chevetogne.