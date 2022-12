Budget communal de Gembloux : un soutien providentiel en attendant des jours meilleurs

Une crise chasse l’autre et le constat reste le même: les finances communales sont sous pression. Toutes les entités locales du pays rencontrent des difficultés similaires à l’heure de composer leur budget 2023. Indexation, inflation, hausse des coûts de l’énergie sont autant de variables avec lesquelles les Villes et leurs partenaires doivent composer. Gembloux ne fait pas exception. Pour le seul personnel communal, la hausse est estimée à 13%, en ce qu’il concerne les dépenses de fonctionnement, celles-ci accusent une majoration de 11%, tandis que le surcoût énergétique est estimé à 400 000 €. Si techniquement, le budget présente un déficit de 1 120 000 €, la majorité gembloutoise a pu le boucler à l’équilibre sans avoir recours au déficit autorisé par la tutelle ou au crédit spécial de recettes, pas plus qu’au plan Oxygène. Il n’est pas non plus question de lever de nouveaux impôts.