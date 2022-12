Beauraing : un village de Noël dans la ville

Le marché de Noël n’est pas chose nouvelle dans la cité. Depuis de nombreuses années, un quartier, la Pèterie, mettait sur pied une festivité de ce type à l’approche des fêtes. Cette année, ce comité joue la carte du déménagement et prend possession d’une partie du cœur de la ville. Si changement de lieu il y a, le comité reste fidèle à sa manière de faire. Les artisans sont les invités d’honneur. "On ne veut pas d’un marché où l’on ne fait que boire et manger", explique Christophe Suray, président du comité organisateur.