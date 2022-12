128 lits pour les Ukrainiens à Chevetogne

Deux catégories d’Ukrainiens arriveront dans les semaines à venir: ceux envoyés par Fedasil et donc pas en ordre administrativement, puis, ceux qui résidaient depuis février en famille d’accueil. "Pour ces familles, ça commence à devenir long. C’est pour cette raison que le gouverneur a mis ces logements à disposition. On a la certitude qu’ils resteront jusqu’en février, après on ne sait pas", expose Séverine Goedert, présidente du CPAS de Ciney.

Une société événementielle à la logistique

La période hivernale que nous traversons, rude de surcroît, a convaincu les gérants du domaine à aider les réfugiés ukrainiens. "On a fait notre possible en proposant un tiers de nos hébergements. Certaines réservations, une dizaine à peine, ont été annulées ou reportées. En échange, la région wallonne nous paie un loyer, charges incluses, aux mêmes tarifs que pour le tourisme", explique Vinciane Ferrière, attachée spécifique au Domaine provincial de Chevetogne.

Sur le site, la société événementielle privée Profirst gère la logistique. Une personne est là en permanence, de 8h à 20h, afin d’apporter un soutien dans certaines démarches administratives, les accompagner chez le médecin si nécessaire ou encore leur permettre un accès à des vivres, le domaine étant implanté en rase campagne. "Ils se sont arrangés avec un grossiste pour centraliser les commandes de nourriture", développe l’attachée.

Le CPAS revoit son budget 2023

Il y a un mois, le CPAS ne connaissait pas encore avec exactitude le nombre de nouveaux arrivants qui allaient venir sur le territoire cinacien. Une fois l’information reçue, le CPAS s’aperçoit que son budget prévisionnel pour 2023 ne tiendra pas la route. Il tiendra donc compte de ces potentiels 128 nouveaux arrivants. "On comptait déjà une centaine d’Ukrainiens dans la commune. Certains repartent, d’autres arrivent, certains trouvent du travail et ne sont plus sur le CPAS. Ces personnes viennent de partout, ce sont des dossiers en plus pour le CPAS. Heureusement qu’on n’a pas bouclé le budget trop tôt", conclut la présidente.